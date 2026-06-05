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Главная Кино Не растянутые на сезоны: 2 детективных мини-сериала на вечер

Не растянутые на сезоны: 2 детективных мини-сериала на вечер

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 10:05
2 лучших детективных мини-сериала, которые можно быстро посмотреть
Главные герои сериала "Резиденция". Кадр из видео

Мини-сериалы — это вообще идеальный формат. За одни выходные успеваешь прожить целую историю, и при этом не надо тратить недели на пять сезонов, где сценаристы в конце сами путаются в собственных сюжетных линиях. Если вы любите детективы, но не готовы к многосезонным марафонам, этот формат точно для вас.

Новини.LIVE готовы назвать два варианта, которые точно стоит добавить в закладки.

"Месье Спейд" (2024)

Это история о старом добром Сэме Спейде, том самом легендарном детективе. Но здесь он уже совсем не тот молодой волк, к которому все так привыкли. Теперь он на пенсии, живет на юге Франции, наслаждается вином и тишиной 60-х. Однако покой заканчивается, когда в местном монастыре находят шестерых мертвых монахинь.

Спейд вынужден браться за дело. Очень интересно наблюдать, как главный герой ведет расследование, к котором оказывается причастен странный мальчик с какими-то сверхъестественными способностями.

"Резиденция" (2025)

В Белом доме проходит торжественный ужин, все красиво, но потом находят мертвым одного из сотрудников. Здание блокируют, 157 гостей оказываются в ловушке, и каждый из них — от министра до уборщика — автоматически становится подозреваемым.

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Расследовать это должен детектив, которая ведет себя очень странно и откровенно выбивается из системы. Это дерзкая и местами абсурдная комедия о закрытой комнате, где политика перемешана с полным хаосом. Если хочется чего-то легкого, чтобы просто получить удовольствие от того, как герои попадают в нелепые ситуации — это именно то, что надо.

Ранее мы писали о том, почему достоин внимания новый детективный сериал "ЦРУ". В главной роли здесь Том Эллис, которого большинство знает как Люцифера Морнингстара.

Также мы сообщали, какие легендарные детективы заслуженно получили свое признание. Зрители в восторге от этих лент.

подборка детектив интересные минисериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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