2 найкращі детективні мінісеріали, які можна швидко подивитися

Головні герої серіалу "Резиденція". Кадр з відео

Міні-серіали — це взагалі ідеальний формат. За одні вихідні встигаєш прожити цілу історію, і при цьому не треба витрачати тижні на п’ять сезонів, де сценаристи в кінці самі плутаються у власних сюжетних лініях. Якщо ви любите детективи, але не готові до багатосезонних марафонів, цей формат точно для вас.

Новини.LIVE готові назвати два варіанти, які точно варто додати в закладки.

"Месьє Спейд" (2024)

Це історія про старого доброго Сема Спейда, того самого легендарного детектива. Але тут він уже зовсім не той молодий вовк, до якого усі так звикли. Тепер він на пенсії, живе на півдні Франції, насолоджується вином і тишею 60-х. Проте спокій закінчується, коли в місцевому монастирі знаходять шістьох мертвих черниць.

Спейд змушений братися за справу. Дуже цікаво спостерігати, як головний герой веде рослідування, до якого виявляється причетний дивний хлопчик з якимись надприродними здібностями.

"Резиденція" (2025)

У Білому домі проходить урочиста вечеря, все красиво, але потім знаходять мертвим одного зі співробітників. Будівлю блокують, 157 гостей опиняються в пастці, і кожен з них — від міністра до прибиральника — автоматично стає підозрюваним.

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Розслідувати це має детективка, яка поводиться дуже дивно і відверто вибивається з системи. Це зухвала і місцями абсурдна комедія про закриту кімнату, де політика перемішана з повним хаосом. Якщо хочеться чогось легкого, щоб просто отримати задоволення від того, як герої потрапляють у безглузді ситуації — це саме те, що треба.

Раніше ми писали про те, чому вартий уваги новий детективний серіал "ЦРУ". В головній ролі тут Том Елліс, якого більшість знає як Люцифера Морнінгстара.

Також ми повідомляли, які легендарні детективи заслужено отримали своє визнання. Глядачі в захваті від цих стрічок.