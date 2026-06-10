4 найкращі серіали про жінок-детективів з високим рейтингом

Фрагмент з "Мейр із Істтауна". Кадр з відео

Жіноча інтуїція, помножена на залізний характер і професіоналізм, — це те, перед чим пасують навіть найвитонченіші злочинці. Останніми роками серіали, де розслідування очолюють жінки, злетіли на пік популярності. І це не дивно, адже такі героїні не просто шукають вбивць, а паралельно борються з власними труднощами.

Новини.LIVE виділили чотири історії, які затягують з першої хвилини.

Мейр із Істтауна (2021)

Якщо ви любите атмосферу маленьких американських містечок, де кожен щось приховує, цей серіал точно для вас. У центрі сюжету Мейр Шихан, яка працює в поліції та намагається дати раду власному життю. Ситуація в місті загострюється до межі, коли спочатку безвісти зникає одна дівчина, а згодом знаходять мертвою іншу — юну Ерін. Мейр береться за розслідування, і чим глибше вона копає, тим більше брудних таємниць своїх сусідів та навіть близьких їй вдається зʼясувати.

Падіння (2013)

Тут ми бачимо класичне та інтелектуальне протистояння між мисливцем і жертвою. Коли поліція Белфаста заходить у глухий кут, розслідуючи серію жорстоких убивств успішних жінок, на допомогу викликають досвідчену лондонську детективку Стеллу Гібсон. Вона має свіжий погляд на речі й одразу розуміє, що у місті орудує серійник. Що найцікавіше, глядач від початку знає, хто вбивця — це зразковий сім'янин і за сумісництвом психолог.

Щаслива долина (2014)

Сержант поліції Кетрін Кейвуд звикла до важкої буденної роботи у Західному Йоркширі, але чергове чергування перетворюється на повний хаос. Все починається дивно: до неї приходить знервований бухгалтер Кевін і натякає на серйозний злочин. Згодом з'ясовується, що цей чоловік у відчаї вигадав план, як викрасти доньку свого начальника заради викупу. Сама схема була безглуздою, але нею встиг скористатися місцевий кримінальний авторитет. Тепер Кетрін мусить розплутати цей клубок, поки не стало надто пізно.

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Дедлок (2023)

Для тих, хто любить суміш детективу та чорного гумору. Події розгортаються на Тасманії. Напередодні важливого місцевого фестивалю на узбережжі знаходять труп зірки тутешнього футболу. Справа гучна, тому за неї беруться одразу дві детективки — Дулсі та Едді. Проблема в тому, що вони є повною протилежністю одна одній і в методах роботи, і в характерах. Жінкам доведеться наступити на горло власним амбіціям та навчитися працювати в команді, щоб не дати вбивці втекти з острова.

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