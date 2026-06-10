4 лучших сериала о женщинах-детективах с высоким рейтингом

Фрагмент из сериала "Мейр из Истауна". Кадр из видео

Женская интуиция, умноженная на железный характер и профессионализм, — это то, перед чем отступают даже самые изощренные преступники. В последние годы сериалы, где расследования возглавляют женщины, взлетели на пик популярности. И это неудивительно, ведь такие героини не просто ищут убийц, а параллельно борются с личными трудностями.

Новини.LIVE выделили четыре истории, которые затягивают с первой минуты.

Мейр из Истауна (2021)

Если вы любите атмосферу маленьких американских городков, где каждый что-то скрывает, этот сериал точно для вас. В центре сюжета — Мэйр Шихан, которая работает в полиции и пытается справиться со своей жизнью. Ситуация в городе обостряется до предела, когда сначала без вести пропадает одна девушка, а впоследствии находят мертвой другую — юную Эрин. Мейр берется за расследование, и чем глубже она копает, тем больше грязных тайн своих соседей и даже близких ей людей удается выяснить.

Падение (2013)

Здесь мы видим классическое и интеллектуальное противостояние между охотником и жертвой. Когда полиция Белфаста заходит в тупик, расследуя серию жестоких убийств успешных женщин, на помощь вызывают опытного лондонского детектива Стеллу Гибсон. У нее свежий взгляд на вещи, и она сразу понимает, что в городе орудует серийный убийца. Что самое интересное, зритель с самого начала знает, кто убийца — это примерный семьянин и по совместительству психолог.

Счастливая долина (2014)

Сержант полиции Кэтрин Кейвуд привыкла к тяжелой повседневной работе в Западном Йоркшире, но очередное дежурство превращается в полный хаос. Все начинается странно: к ней приходит нервный бухгалтер Кевин и намекает на серьезное преступление. Впоследствии выясняется, что этот человек в отчаянии придумал план, как похитить дочь своего начальника ради выкупа. Сама схема была нелепой, но ею успел воспользоваться местный криминальный авторитет. Теперь Кэтрин должна распутать этот клубок, пока не стало слишком поздно.

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Дедлок (2023)

Для тех, кто любит смесь детектива и черного юмора. События разворачиваются на Тасмании. Накануне важного местного фестиваля на побережье находят труп звезды местного футбола. Дело громкое, поэтому за него берутся сразу два детектива — Дулси и Эдди. Проблема в том, что они полная противоположность друг другу и в методах работы, и в характерах. Женщинам придется побороть собственные амбиции и научиться работать в команде, чтобы не дать убийце сбежать с острова.

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