Один из самых популярных детективных сериалов Netflix завершится после третьего сезона

Фрагмент из сериала "Руководство по убийству для хороших девочек". Кадр из видео

Британский детективный хит "Руководство по убийству для хороших девочек" получит продолжение. Стриминговый сервис Netflix официально продлил сериал на третий сезон, который поставит точку в истории юной следовательницы Пип Фитц-Амоби.

Новини.LIVE со ссылкой на Netflix Tudum расскажет больше о том, чего ожидать от финала этой истории.

Продолжение сериала "Руководство по убийству для хороших девочек"

В основу новых серий ляжет финальная часть книжной трилогии Холли Джексон — роман "Как хорошая девочка, так и мертвая" (в украинском переводе издательства "Ранок" первая книга вышла под названием "Руководство по убийству для хорошей девочки"). Автор оригинального произведения, которая снова работает над сценарием и продюсированием, обещает зрителям максимально напряженный финал. По ее словам, новый сезон будет значительно мрачнее предыдущих, но сохранит фирменный черный юмор.

Главная героиня в исполнении Эммы Майерс на этот раз окажется под ударом из-за своих прошлых расследований. Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что новая загадка будет угрожать непосредственно жизни девушки. Сама актриса призналась, что считает третью книгу своей самой любимой, поэтому с нетерпением ждет реакции зрителей.

К своим ролям также вернется ключевой актерский состав, среди которых Зейн Икбал и Генри Эштон. В отличие от предыдущих частей, финал будет короче — запланировано всего четыре эпизода. Но премьеру все равно придется подождать: релиз намечен на 2027 год.

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Напомним, что оригинальный роман вышел в 2019 году и быстро возглавил списки бестселлеров и собрал массу престижных наград. Экранизация стартовала в 2024 году, а недавно, 27 мая, на экраны вышел второй сезон подросткового детектива.

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