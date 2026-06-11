Один из самых популярных детективных сериалов Netflix завершится после третьего сезона

Популярный детектив на Netflix получит третий и последний сезон
Британский детективный хит "Руководство по убийству для хороших девочек" получит продолжение. Стриминговый сервис Netflix официально продлил сериал на третий сезон, который поставит точку в истории юной следовательницы Пип Фитц-Амоби.
Новини.LIVE со ссылкой на Netflix Tudum расскажет больше о том, чего ожидать от финала этой истории.
Продолжение сериала "Руководство по убийству для хороших девочек"
В основу новых серий ляжет финальная часть книжной трилогии Холли Джексон — роман "Как хорошая девочка, так и мертвая" (в украинском переводе издательства "Ранок" первая книга вышла под названием "Руководство по убийству для хорошей девочки"). Автор оригинального произведения, которая снова работает над сценарием и продюсированием, обещает зрителям максимально напряженный финал. По ее словам, новый сезон будет значительно мрачнее предыдущих, но сохранит фирменный черный юмор.
Главная героиня в исполнении Эммы Майерс на этот раз окажется под ударом из-за своих прошлых расследований. Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что новая загадка будет угрожать непосредственно жизни девушки. Сама актриса призналась, что считает третью книгу своей самой любимой, поэтому с нетерпением ждет реакции зрителей.
К своим ролям также вернется ключевой актерский состав, среди которых Зейн Икбал и Генри Эштон. В отличие от предыдущих частей, финал будет короче — запланировано всего четыре эпизода. Но премьеру все равно придется подождать: релиз намечен на 2027 год.
Напомним, что оригинальный роман вышел в 2019 году и быстро возглавил списки бестселлеров и собрал массу престижных наград. Экранизация стартовала в 2024 году, а недавно, 27 мая, на экраны вышел второй сезон подросткового детектива.
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