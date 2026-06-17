Що у трендах на Netflix: найкращі нові серіали та фільми 2026 року

Фрагмент з серіалу "Свідок". Кадр з відео

Платформа Netflix продовжує регулярно поповнювати бібліотеку новими серіалами та фільмами, але далеко не кожна прем'єра здатна привернути увагу мільйонів глядачів. Проте деяким новинкам це вдалося. Саме про них зараз найчастіше говорять у соцмережах, обговорюють на форумах та додають до списку перегляду.

Новини.LIVE розповість, що ж дивляться користувачі Netflix у 2026 році.

"Свідок"

В основі цього драматичного серіалу лежать реальні події, які свого часу сколихнули всю Велику Британію. Історія розповідає про вбивство Рейчел Нікелл, яке сталося у Лондоні на початку 90-х років. Особливого болю цій трагедії додає той факт, що поруч із загиблою матір'ю знайшли її маленького сина Алекса. Хлопчику тоді було лише два роки.

Автори серіалу показують не тільки перебіг розслідування, а й численні помилки правоохоронців, через які під підозрою опинилася невинна людина. Окрему увагу приділено життю родини після трагедії та тому, як близькі намагалися впоратися з наслідками пережитого.

"Мічена"

У порту Барселони знаходять жінку без свідомості. Вона зв'язана, налякана та не пам'ятає навіть власного імені. Після госпіталізації здається, що найгірше вже позаду, однак невдовзі стає зрозуміло, що небезпека нікуди не зникла.

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Коли на потерпілу знову здійснюють напад, до справи долучаються досвідчені слідчі. Крок за кроком вони намагаються з'ясувати, ким насправді є загадкова незнайомка та чому хтось так наполегливо хоче її позбутися.

"Кольори зла: Чорний"

На перший погляд це звичайне провінційне містечко, де майже нічого не відбувається. Та спокій руйнує зникнення дитини. Розслідувати справу береться молодий прокурор Леопольд Більський. З кожною новою зачіпкою він занурюється дедалі глибше у світ чужих секретів. Те, що починалося як пошук зниклої дитини, поступово перетворюється на небезпечне протистояння, у якому під ударом опиняється і сам слідчий.

"Берлін і Пані з горностаєм"

Шанувальники всесвіту "Паперового будинку" знову зустрінуться з харизматичним Берліном. Цього разу він разом із Даміаном збирає команду для нової авантюри у Севільї. Задум здається доволі незвичним. Група має інсценувати викрадення знаменитої картини Леонардо да Вінчі "Дама з горностаєм". Насправді ж справжня мета значно складніша. Берлін прагне наблизитися до впливового герцога та його дружини, щоб використати їх у власній грі.

Втім, усе швидко виходить з-під контролю. Те, що починалося як хитра схема, поступово перетворюється на особисте протистояння, де на поверхню виходять найтемніші риси головного героя.

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