Что в трендах на Netflix: лучшие новые сериалы и фильмы 2026 года

Фрагмент из сериала "Свидетель". Кадр из видео

Платформа Netflix продолжает регулярно пополнять свою библиотеку новыми сериалами и фильмами, но далеко не каждая премьера способна привлечь внимание миллионов зрителей. Тем не менее некоторым новинкам это удалось. Именно о них сейчас чаще всего говорят в соцсетях, обсуждают на форумах и добавляют в список просмотра.

Новини.LIVE расскажет, что же смотрят пользователи Netflix в 2026 году.

"Свидетель"

В основе этого драматического сериала лежат реальные события, которые в свое время всколыхнули всю Великобританию. История рассказывает об убийстве Рэйчел Никелл, произошедшем в Лондоне в начале 90-х годов. Особую боль этой трагедии добавляет тот факт, что рядом с погибшей матерью нашли ее маленького сына Алекса. Мальчику тогда было всего два года.

Авторы сериала показывают не только ход расследования, но и многочисленные ошибки правоохранителей, из-за которых под подозрением оказался невиновный человек. Отдельное внимание уделено жизни семьи после трагедии и тому, как близкие пытались справиться с последствиями пережитого.

"Меченная"

В порту Барселоны находят женщину без сознания. Она связана, напугана и не помнит даже собственного имени. После госпитализации кажется, что худшее уже позади, однако вскоре становится ясно, что опасность никуда не исчезла.

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Когда на пострадавшую снова нападают, к делу подключаются опытные следователи. Шаг за шагом они пытаются выяснить, кем на самом деле является загадочная незнакомка и почему кто-то так настойчиво хочет избавиться от нее.

"Цвета зла: Черный"

На первый взгляд это обычный провинциальный городок, где почти ничего не происходит. Но покой нарушает исчезновение ребенка. Расследовать дело берется молодой прокурор Леопольд Бильский. С каждой новой зацепкой он погружается все глубже в мир чужих секретов. То, что начиналось как поиск пропавшего ребенка, постепенно превращается в опасное противостояние, в котором под угрозой оказывается и сам следователь.

"Берлин и Дама с горностаем"

Поклонники вселенной "Бумажного дома" вновь встретятся с харизматичным Берлином. На этот раз он вместе с Дамианом собирает команду для новой авантюры в Севилье. Замысел кажется довольно необычным. Группа должна инсценировать похищение знаменитой картины Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". На самом деле же истинная цель гораздо сложнее. Берлин стремится приблизиться к влиятельному герцогу и его супруге, чтобы использовать их в своей игре.

Впрочем, все быстро выходит из-под контроля. То, что начиналось как хитрая схема, постепенно превращается в личное противостояние, где на поверхность выходят самые темные черты главного героя.

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