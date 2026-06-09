Новый проект Спилберга на Netflix: сериал о динозаврах, который поразил зрителей

Динозавры. Кадр из видео

Платформа Netflix презентовала новый документальный мини-сериал "Динозавры", который стал идейным продолжением популярного проекта "Жизнь на нашей планете", вышедшего в 2023 году. Создателями шоу выступила команда Amblin Documentaries во главе со знаменитым режиссером и продюсером Стивеном Спилбергом, а за создание визуальных эффектов отвечала студия Industrial Light & Magic.

Новини.LIVE расскажет об этом проекте больше.

Почему стоит ожидать новый мини-сериал "Динозавры"

Сюжет проекта охватывает масштабный эволюционный период продолжительностью 165 миллионов лет. Зрители смогут проследить весь путь развития доисторических существ: от появления первых представителей на суперконтиненте Пангея до эпохи их полного доминирования на Земле в мезозойскую эру. В сериале подробно воспроизведено многообразие тогдашней фауны — от небольших пернатых видов до гигантских травоядных титанов и самых известных хищников прошлого.

Особое внимание авторы уделили научной стороне вопроса. Проект подробно рассказывает об экологических нишах, которые занимали различные виды, их уникальные механизмы адаптации к окружающей среде, а также о глобальных природных катастрофах, которые привели к их внезапному исчезновению. В частности, в сериале реконструировано падение астероида, масштабные вулканические процессы и резкие климатические изменения, которые изменили ход истории планеты.

Визуальная часть мини-сериала сочетает высокотехнологичную компьютерную графику и реальные съемки в самых отдаленных уголках мира. Благодаря привлечению последних палеонтологических открытий, авторам удалось достичь высокого уровня реализма и научной точности, что позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу доисторической эпохи. Сериал вышел 6 марта 2026 года.

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