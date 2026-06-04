Самые популярные сериалы на Netflix 2026 года: обзор актуальных новинок

Фрагмент из сериала "Чудо-дураки". Кадр из видео

Если вы, одни из тех, кто часами проводит время листая ленту Netflix, не зная, на чем остановиться — эта подборка для вас. В 2026 году там вышло несколько сериалов, которые реально стоят того, чтобы отложить телефон и просто посмотреть интересную историю.

Новини.LIVE отобрали для вас те новинки, что сейчас цепляют больше всего.

"Чудо-дураки"

(Южная Корея)

Это сериал о трех жителях города Хэсон, которые случайно получают сверхспособности. Главная идея в том, что эти силы оказались для них скорее проблемой, чем подарком. Они не контролируют то, что с ними происходит, и постоянно попадают в нелепые ситуации. То есть история о людях, которые просто пытаются как-то жить дальше, когда их привычный мир вдруг кардинально меняется.

"Учитель под прикрытием"

(Франция)

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Французы умеют делать кино с душой. Сюжет крутится вокруг математика Эдди, который является профессиональным мошенником. Однажды он попадает в передрягу и чтобы избежать тюрьмы, он соглашается на сделку с полицией. Его задача — устроиться учителем в школу и вычислить ребенка криминального авторитета. Весь сериал построен на том, как мошенник пытается притворяться педагогом и не выдать себя в таких условиях.

"Гнев"

(США)

Это боевик о бывшем спецназовце Джоне Кризи. После службы он пытается обрести покой в Рио-де-Жанейро. Но планы меняются, когда он становится охранником девочки по имени По Рейберн. Начинается конфликт, в котором ему приходится вернуться к своим навыкам, чтобы ее защитить.

Что посмотреть на Netflix

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