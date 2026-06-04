Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Серіали від Netflix 2026: кращі новинки за версією глядачів

Серіали від Netflix 2026: кращі новинки за версією глядачів

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 22:38
Найпопулярніші серіали на Netflix 2026 року: огляд актуальних новинок
Фрагмент з серіалу "Диво-дурні". Кадр з відео

Якщо ви, одні з тих, хто годинами проводить час гортаючи стрічку Netflix, не знаючи, на чому зупинитися — ця добірка для вас. У 2026 році там вийшло кілька серіалів, які реально варті того, щоб відкласти телефон і просто подивитися цікаву історію.

Новини.LIVE відібрали для вас ті новинки, що зараз чіпляють найбільше.

"Диво-дурні" 

(Південна Корея) 

Це серіал про трьох мешканців міста Хесон, які випадково отримують надздібності. Головна ідея в тому, що ці сили виявилися для них скоріше проблемою, ніж подарунком. Вони не контролюють те, що з ними коїться, і постійно потрапляють у безглузді ситуації. Тобто історія про людей, які просто намагаються якось жити далі, коли їхній звичний світ раптом кардинально змінюється.

"Учитель під прикриттям" 

(Франція) 

Читайте також:

Французи вміють робити кіно з душею. Сюжет крутиться навколо математика Едді, який є професійним шахраєм. Одного разу він потрапляє в халепу і щоб уникнути тюрми, він погоджується на угоду з поліцією. Його завдання — влаштуватися вчителем у школу і вирахувати дитину кримінального авторитета. Весь серіал побудований на тому, як шахрай намагається прикидатися педагогом і не видати себе в таких умовах.

"Гнів" 

(США) 

Це бойовик про колишнього спецназівця Джона Крізі. Після служби він намагається знайти спокій у Ріо-де-Жанейро. Але плани змінюються, коли він стає охоронцем дівчинки на ім’я По Рейберн. Починається конфлікт, в якому йому доводиться повернутися до своїх навичок, щоб її захистити. 

Що подивитися на Netflix

Раніше ми писали про те, які ромкоми на Netflix підкорили серця глядачів. Красиві і романтичні історії завжди привертають увагу.

Також Новини.LIVE повідомляли про новинку на Netflix з Дженніфер Лопес в головній ролі. Мова про романтичну комедію під назвою "Офісний роман".

мінісеріали на Netflix добірка серіалів новий сериал
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації