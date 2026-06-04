Найпопулярніші серіали на Netflix 2026 року: огляд актуальних новинок

Фрагмент з серіалу "Диво-дурні". Кадр з відео

Якщо ви, одні з тих, хто годинами проводить час гортаючи стрічку Netflix, не знаючи, на чому зупинитися — ця добірка для вас. У 2026 році там вийшло кілька серіалів, які реально варті того, щоб відкласти телефон і просто подивитися цікаву історію.

Новини.LIVE відібрали для вас ті новинки, що зараз чіпляють найбільше.

"Диво-дурні"

(Південна Корея)

Це серіал про трьох мешканців міста Хесон, які випадково отримують надздібності. Головна ідея в тому, що ці сили виявилися для них скоріше проблемою, ніж подарунком. Вони не контролюють те, що з ними коїться, і постійно потрапляють у безглузді ситуації. Тобто історія про людей, які просто намагаються якось жити далі, коли їхній звичний світ раптом кардинально змінюється.

"Учитель під прикриттям"

(Франція)

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Французи вміють робити кіно з душею. Сюжет крутиться навколо математика Едді, який є професійним шахраєм. Одного разу він потрапляє в халепу і щоб уникнути тюрми, він погоджується на угоду з поліцією. Його завдання — влаштуватися вчителем у школу і вирахувати дитину кримінального авторитета. Весь серіал побудований на тому, як шахрай намагається прикидатися педагогом і не видати себе в таких умовах.

"Гнів"

(США)

Це бойовик про колишнього спецназівця Джона Крізі. Після служби він намагається знайти спокій у Ріо-де-Жанейро. Але плани змінюються, коли він стає охоронцем дівчинки на ім’я По Рейберн. Починається конфлікт, в якому йому доводиться повернутися до своїх навичок, щоб її захистити.

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