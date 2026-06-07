Какие фильмы на Netflix помогут выучить английский

Сцена из фильма "Дева против беды". Кадр из видео

Смотреть кино в оригинале — это, пожалуй, лучший способ попробовать улучшить разговорный английский, но здесь главное правильно подойти к выбору фильма. На Netflix есть несколько лент, которые помогут прокачать навыки, в зависимости от того, на каком этапе вы сейчас.

Новини.LIVE создал небольшую подборку, в которой каждый найдет что-то под свой запрос.

"Дева против беды"

Это свежий взгляд на классические сказки. Вместо хрупкой девушки, которая ждет принца, мы имеем принцессу, которая попадает в беду с драконом и вынуждена рассчитывать только на себя. Интересно, драйвово и, что важно для обучения, здесь можно хорошо потренировать восприятие различных британских акцентов. Здесь замечательная живая речь, которую нужно научиться разбирать на слух.

"Замечательная история Генри Шугара"

Если у вас мало времени — это идеальный вариант. Фильм идет меньше 40 минут, но они очень насыщенные. Бенедикт Камбербэтч здесь просто невероятен, а его дикция — это настоящее наслаждение для тех, кто учит английский. Но будьте осторожны, потому что темп речи здесь достаточно высокий. Если ваш уровень выше среднего — это отличная тренировка.

"Эйнштейн и бомба"

Это уже не совсем кино, а документалка, которая дополняет визуальный ряд историческими фактами. Если вы увлекаетесь наукой или просто видели недавнего "Оппенгеймера", вам понравится и эта история. Основной акцент здесь на интеллектуальной лексике, размышлениях и терминологии. Язык уравновешенный, четкий, хотя и специфический. Хороший вариант для тех, кто хочет расширить словарный запас в направлении истории и науки.

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"Продавцы боли"

Это уже о современной Америке, поэтому ориентируйтесь на американский английский. История о матери, которая по стечению обстоятельств попадает в водоворот не совсем законного фармацевтического бизнеса. Что здесь полезного? Во-первых, неформальный сленг, которым люди пользуются в реальной жизни. Во-вторых — масса профессиональных слов, связанных с продажами и фармацией. Язык достаточно живой, эмоциональный, и его проще понять.

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