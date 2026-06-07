Які фільми на Netflix допоможуть вивчити англійську

Сцена з фільму "Діва проти біди". Кадр з відео

Дивитися кіно в оригіналі — це, мабуть, найкращий спосіб спробувати покращити розмовну англійську, але тут головне правильно підійти до вибору фільму. На Netflix є кілька стрічок, які допоможуть прокачати навички, залежно від того, на якому етапі ви зараз.

Новини.LIVE створив невеличку добірку, в якій кожен знайде щось під свій запит.

"Діва проти біди"

Це свіжий погляд на класичні казки. Замість тендітної дівчини, яка чекає на принца, ми маємо принцесу, що потрапляє в халепу з драконом і змушена розраховувати лише на себе. Цікаво, драйвово і, що важливо для навчання, тут можна гарно потренувати сприйняття різних британських акцентів. Тут чудова жива мова, яку потрібно навчитися розбирати на слух.

"Чудова історія Генрі Шугара"

Якщо у вас обмаль часу — це ідеальний варіант. Фільм іде менше 40 хвилин, але вони дуже насичені. Бенедикт Камбербетч тут просто неймовірний, а його дикція — це справжня насолода для тих, хто вчить англійську. Але будьте обережні, бо темп мовлення тут досить високий. Якщо ваш рівень вище середнього — це чудове тренування.

"Ейнштейн і бомба"

Це вже не зовсім кіно, а документалка, яка доповнює візуальний ряд історичними фактами. Якщо ви захоплюєтеся наукою або просто бачили нещодавнього "Оппенгеймера", вам сподобається і ця історія. Основний акцент тут на інтелектуальній лексиці, роздумах і термінології. Мова врівноважена, чітка, хоча й специфічна. Гарний варіант для тих, хто хоче розширити словниковий запас у напрямку історії та науки.

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"Продавці болю"

Це вже про сучасну Америку, тому орієнтуйтеся на американську англійську. Історія про матір, яка через збіг обставин потрапляє у вир не зовсім законного фармацевтичного бізнесу. Що тут корисного? По-перше, неформальний сленг, яким люди користуються в реальному житті. По-друге — маса професійних слів, пов’язаних із продажами та фармацією. Мова досить жива, емоційна, і її простіше зрозуміти.

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