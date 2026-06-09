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Головна Кіно Режисер Стівен Спілберг створив серіал про динозаврів для Netflix

Режисер Стівен Спілберг створив серіал про динозаврів для Netflix

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 16:54
Новий проєкт Спілберга на Netflix: серіал про динозаврів, який вразив глядачів
Динозаври. Кадр з відео

Платформа Netflix презентувала новий документальний мінісеріал "Динозаври", який став ідейним продовженням популярного проєкту "Життя на нашій планеті", що вийшов у 2023 році. Творцями шоу виступила команда Amblin Documentaries на чолі зі знаменитим режисером і продюсером Стівеном Спілбергом, а за створення візуальних ефектів відповідала студія Industrial Light & Magic.

Новини.LIVE розповість про цей проєкт більше.

Чому варто очікувати новий мінісеріал "Динозаври"

Сюжет проєкту охоплює масштабний еволюційний період тривалістю 165 мільйонів років. Глядачі матимуть змогу простежити весь шлях розвитку доісторичних істот: від появи перших представників на суперконтиненті Пангея до епохи їхнього повного домінування на Землі в мезозойську еру. У серіалі детально відтворено різноманіття тогочасної фауни — від невеликих пернатих видів до гігантських травоїдних титанів та найвідоміших хижаків минулого.

Особливу увагу автори приділили науковій стороні питання. Проєкт детально розповідає про екологічні ніші, які займали різні види, їхні унікальні механізми адаптації до навколишнього середовища, а також про глобальні природні катастрофи, що призвели до їхнього раптового зникнення. Зокрема, у серіалі реконструйовано падіння астероїда, масштабні вулканічні процеси та різкі кліматичні зміни, які змінили хід історії планети.

Візуальна частина мінісеріалу поєднує високотехнологічну комп'ютерну графіку та реальні зйомки у найвіддаленіших куточках світу. Завдяки залученню останніх палеонтологічних відкриттів, авторам вдалося досягти високого рівня реалізму та наукової точності, що дозволяє глядачам повністю зануритися в атмосферу доісторичної епохи. Серіал вийшов 6 березня 2026 року.

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Стівен Спілберг динозаври фільми на Netflix
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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