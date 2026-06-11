Фильмы и сериалы на Netflix, которых с нетерпением ждут миллионы зрителей: подборка новинок

Фрагмент из сериала "Я тебя найду". Кадр из видео

Лето на Netflix обещает быть насыщенным премьерами, ведь стриминговая платформа готовит массу новых релизов — от напряженных детективов до чувственных драм. Вот несколько интересных новинок, которые выйдут уже во второй половине июня и определенно заслуживают внимания.

Новини.LIVE расскажет об этих новинках подробнее.

Что выйдет на Netflix в июне

Любителям запутанных сюжетов и остросюжетных историй подойдет мини-сериал "Я тебя найду", релиз которого запланирован на 18 июня. Главный герой оказывается за решеткой за преступление, которого не совершал, — убийство собственного ребенка. Однако внезапно к нему доходит весть, что сын на самом деле жив. Теперь мужчина готов на все, чтобы вырваться на свободу и спасти мальчика.

Буквально на следующий день, 19 июня, выходит "Оазис". Здесь история вращается вокруг загадочного исчезновения девушки на элитном курорте. Под подозрением оказываются вообще все — и отдыхающие, и работники отеля. Ситуация обостряется, когда здание полностью блокируют, и героям приходится выяснять правду, находясь в замкнутом пространстве друг с другом.

Для тех, кто любит погрузиться в психологические игры и литературную атмосферу, 26 июня выйдет мини-сериал "Записки с последнего ряда". Сюжет рассказывает о преподавателе, который решает подтянуть способного студента и берется учить его писательскому ремеслу. Но эти уроки быстро перерастают в опасную психологическую игру, которая выходит из-под контроля учителя.

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Если же хочется чего-то более жизненного и эмоционального, 24 июня возвращается турецкая драма "Другая я" с третьим сезоном. Это история о трех подругах детства — Айше, Джейде и Мерве, которые всегда были неразлучны. Их отношения проходят самую тяжелую проверку на прочность, когда у Мерве обнаруживают онкологию. Девушки бросают все силы на то, чтобы поддержать подругу и помочь ее семье пережить это страшное испытание.

В тот же день, 24 июня, состоится еще одна громкая премьера — фильм "Рукой Данте". Фильм предлагает очень нестандартный сюжет: известный писатель соглашается помочь криминальному авторитету похитить оригинал легендарной "Божественной комедии". Параллельно зрителям покажут вторую сюжетную линию — о том, как сам Данте создавал свой шедевр в далеком четырнадцатом веке.

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