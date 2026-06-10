Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино "Четыре времени года": комедия на Netflix, что тронет каждого

"Четыре времени года": комедия на Netflix, что тронет каждого

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 21:46
Американский сериал "Четыре времени года" на Netflix: почему это лучшая комедия 2025 года
Фрагмент из сериала "Четыре времени года". Кадр из видео

Комедийная драма "Четыре времени года" от Netflix даже спустя год после премьеры продолжает набирать просмотры и положительные отзывы. И это вполне оправданно, ведь история получилась забавной и в то же время жизненной. Если вам хочется посмотреть что-то легкое, но с смыслом, этот сериал точно стоит добавить в свой список.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

Сериал "Четыре времени года" от Netflix

В центре сюжета три супружеские пары, которые дружат уже много лет. У них есть классная традиция: каждый сезон они вместе собираются в отпуск. То есть, четыре совместных путешествия в год. Все шло прекрасно, пока во время очередной поездки не выяснилось, что Джек и Кейт хотят развестись. Эта новость запускает цепную реакцию, и теперь всем героям придется переосмыслить собственную жизнь, старые обиды и ответить на вопрос — что вообще происходит с дружбой и любовью, когда вам уже далеко за сорок?

Сериал цепляет именно своей реалистичностью. Персонажи не идеальны, они ошибаются, ссорятся и мирятся так, как это происходит в реальной жизни. Здесь нет плоских шуток или искусственного пафоса — баланс между юмором и личными драмами выдержан превосходно.

Актерский состав — отдельная причина для просмотра. Экранный дуэт Стива Карелла и Тины Фей уже сам по себе гарантирует незабываемую химию, а компанию им составили Колман Доминго, Уилл Форте и Кэрри Кенни. Вместе они создали замечательный ансамбль, за которым просто приятно наблюдать.

Читайте также:

Зрители на IMDb оценили проект в 7.2 балла. Критики тоже хвалят сериал за меткие диалоги и легкий формат, который не перегружает, но оставляет приятные ощущения после каждой серии. Отличный вариант для вечернего просмотра, когда хочется и посмеяться, и немного поразмышлять о себе.

Ранее мы писали о том, какие комедии от Netflix гарантированно поднимут вам настроение. Речь идет о трех незабываемых фильмах, которые можно пересматривать не раз.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Netflix вышел познавательный сериал, рассказывающий о жизни динозавров. Это документальная лента, ставшая идейным продолжением популярного проекта "Жизнь на нашей планете".

комедия лучшие комедии сериалы на Netflix
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации