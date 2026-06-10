Американский сериал "Четыре времени года" на Netflix: почему это лучшая комедия 2025 года

Фрагмент из сериала "Четыре времени года". Кадр из видео

Комедийная драма "Четыре времени года" от Netflix даже спустя год после премьеры продолжает набирать просмотры и положительные отзывы. И это вполне оправданно, ведь история получилась забавной и в то же время жизненной. Если вам хочется посмотреть что-то легкое, но с смыслом, этот сериал точно стоит добавить в свой список.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

Сериал "Четыре времени года" от Netflix

В центре сюжета три супружеские пары, которые дружат уже много лет. У них есть классная традиция: каждый сезон они вместе собираются в отпуск. То есть, четыре совместных путешествия в год. Все шло прекрасно, пока во время очередной поездки не выяснилось, что Джек и Кейт хотят развестись. Эта новость запускает цепную реакцию, и теперь всем героям придется переосмыслить собственную жизнь, старые обиды и ответить на вопрос — что вообще происходит с дружбой и любовью, когда вам уже далеко за сорок?

Сериал цепляет именно своей реалистичностью. Персонажи не идеальны, они ошибаются, ссорятся и мирятся так, как это происходит в реальной жизни. Здесь нет плоских шуток или искусственного пафоса — баланс между юмором и личными драмами выдержан превосходно.

Актерский состав — отдельная причина для просмотра. Экранный дуэт Стива Карелла и Тины Фей уже сам по себе гарантирует незабываемую химию, а компанию им составили Колман Доминго, Уилл Форте и Кэрри Кенни. Вместе они создали замечательный ансамбль, за которым просто приятно наблюдать.

Читайте также:

Зрители на IMDb оценили проект в 7.2 балла. Критики тоже хвалят сериал за меткие диалоги и легкий формат, который не перегружает, но оставляет приятные ощущения после каждой серии. Отличный вариант для вечернего просмотра, когда хочется и посмеяться, и немного поразмышлять о себе.

Ранее мы писали о том, какие комедии от Netflix гарантированно поднимут вам настроение. Речь идет о трех незабываемых фильмах, которые можно пересматривать не раз.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Netflix вышел познавательный сериал, рассказывающий о жизни динозавров. Это документальная лента, ставшая идейным продолжением популярного проекта "Жизнь на нашей планете".