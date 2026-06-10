Американський серіал "Чотири пори року" на Netflix: чому це краща комедія 2025 року

Фрагмент з серіалу "Чотири пори року". Кадр з відео

Комедійна драма "Чотири пори року" від Netflix навіть через рік після премʼєри продовжує збирати перегляди та позитивні відгуки. І це цілком виправдано, адже історія вийшла кумедною і водночас життєвою. Якщо вам хочеться подивитися щось легке, але з сенсом, цей серіал точно варто додати у свій список.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Серіал "Чотири пори року" від Netflix

В центрі сюжета три подружні пари, які товаришують уже багато років. У них є класна традиція: щосезону вони разом збираються у відпустку. Тобто, чотири спільні мандрівки на рік. Все йшло чудово, поки під час чергової поїздки не з'ясувалося, що Джек та Кейт хочуть розлучитися. Ця новина запускає ланцюгову реакцію, і тепер усім героям доведеться переосмислити власне життя, старі образи та відповісти на питання — що взагалі стається з дружбою та коханням, коли вам уже далеко за сорок?

Серіал чіпляє саме своєю реалістичністю. Персонажі не ідеальні, вони помиляються, сваряться і миряться так, як це відбувається у справжньому житті. Тут немає пласких жартів чи штучного пафосу — баланс між гумором та особистими драмами витриманий чудово.

Акторський склад — окрема причина для перегляду. Екранний дует Стіва Карелла та Тіни Фей уже сам по собі гарантує незабутню хімію, а компанію їм склали Колман Домінго, Вілл Форте та Керрі Кенні. Разом вони створили чудовий ансамбль, за яким просто приємно спостерігати.

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Глядачі на IMDb оцінили проєкт у 7.2 бали. Критики теж хвалять серіал за влучні діалоги та легкий формат, який не перевантажує, але залишає приємні відчуття після кожної серії. Чудовий варіант для вечірнього перегляду, коли хочеться і посміятися, і трохи замислитися про своє.

Раніше ми писали про те, які комедії від Netflix гарантовано підіймуть вам настрій. Мова три незабутні стрічки, які можна передивитися не раз.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Netflix вийшов пізнавальний серіал, який розповідає про життя динозаврів. Це документальна стрічка, яка стала ідейним продовженням популярного проєкту "Життя на нашій планеті".