Фільми та серіали на Netflix, на які чекають мільйони глядачів: добірка новинок

Фрагмент з серіалу "Я тебе відшукаю". Кадр з відео

Літо на Netflix обіцяє бути насиченим на прем'єри, адже стрімінг готує купу свіжих релізів — від напружених детективів до чуттєвих драм. Ось кілька цікавих новинок, які вийдуть уже в другій половині червня і точно варті уваги.

Новини.LIVE розповість про ці новинки детальніше.

Що вийде на Netflix у червні

Любителям заплутаних сюжетів та гостросюжетних історій підійде мінісеріал "Я тебе відшукаю", реліз якого запланований на 18 червня. Головний герой опиняється за ґратами за злочин, якого не вчиняв, — вбивство власної дитини. Проте раптово до нього доходить звістка, що син насправді живий. Тепер чоловік готовий на все, щоб вирватися на волю та врятувати хлопчика.

Буквально наступного дня, 19 червня, виходить "Оазис". Тут історія крутиться навколо загадкового зникнення дівчини на елітному курорті. Під підозрою опиняються взагалі всі — і відпочивальники, і працівники готелю. Ситуація загострюється, коли будівлю повністю блокують, і героям доводиться зʼясовувати правду, перебуваючи в замкненому просторі один з одним.

Для тих, хто любить зануритися в психологічні ігри та літературну атмосферу, 26 червня вийде мінісеріал "Записки з останнього ряду". Сюжет розповідає про викладача, який вирішує підтягнути здібного студента та береться вчити його письменницькому ремеслу. Але ці уроки швидко переростають у небезпечну психологічну гру, яка виходить з-під контролю вчителя.

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Якщо ж хочеться чогось більш життєвого та емоційного, 24 червня повертається турецька драма "Інша я" із третім сезоном. Це історія про трьох подруг дитинства — Айше, Джейду та Мерве, які завжди були нерозлучні. Їхні стосунки проходять найважчу перевірку на міцність, коли у Мерве виявляють онкологію. Дівчата кидають усі сили на те, щоб підтримати подругу і допомогти її родині пережити це страшне випробування.

Того ж дня, 24 червня, відбудеться ще одна гучна прем'єра — стрічка "Рукою Данте". Фільм пропонує дуже нестандартний сюжет: відомий письменник погоджується допомогти кримінальному авторитету викрасти оригінал легендарної "Божественної комедії". Паралельно глядачам покажуть другу лінію сюжету — про те, як сам Данте створював свій шедевр у далекому чотирнадцятому столітті.

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