Новий 5-серійний детектив очолив Netflix у всьому світі: що дивляться мільйони

Фрагмент з серіалу "Кривава жертва". Кадр з відео

Платформа Netflix не так давно здивувала глядачів оригінальним детективом "Я тебе відшукаю", але вже запропонувала нову похмуру історію. Серіал "Кривава жертва" швидко привернув увагу широкої аудиторії та навіть випередив популярного конкурента. Усього за кілька днів новинка піднялася на перше місце у світовому рейтингу стримінгової платформи.

Редакція Новини.LIVE розповість про новий детективний серіал від Netflix.

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Ідея нового трилера належить Джорджу Кею — автору відомих серіалів "Люпен" та "Захоплений рейс". За режисуру цього разу відповідав Крістоффер Нюхольм, якого глядачі можуть знати за серіалом "Вбивство".

Події розгортаються у Стокгольмі влітку. Місто майже не бачить темряви через білі ночі, але саме в цей час тут починається серія жорстоких злочинів.

Невідомий убивця полює на поліцейських. Жертв знаходять обезголовленими, а нові повідомлення про злочини надходять із моторошною точністю — щоп’ятниці о 01:15.

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Розслідування очолює детектив Томас Берг. Щоб просунутися у справі, йому доводиться звернутися по допомогу до людини, з якою він волів би не мати справ. Це його батько — колишній поліцейський із того самого управління.

"Кривава жертва" підкорила рейтинг Netflix

Серіал вийшов на Netflix 20 серпня і майже одразу опинився серед лідерів світового рейтингу платформи. За даними FlixPatrol, він випередив не лише "Я тебе відшукаю", а й новий сезон "Зовнішні мілини".

За перший тиждень "Кривава жертва" зібрала близько 7 мільйонів переглядів. Це дозволило серіалу стати найпопулярнішим неангломовним проєктом платформи за цей період.

Критики також оцінили новинку досить високо. На Rotten Tomatoes серіал отримав 86%. У відгуках його називають напруженим і захопливим, хоча частина глядачів звертає увагу на неквапливий темп. Перші епізоди дійсно можуть здатися дещо повільними. Проте в міру розвитку сюжету з’являються нові деталі злочинів, а історія стає дедалі цікавішою.

У серіалі лише п’ять епізодів, тому його легко подивитися за кілька вечорів. Це хороший варіант для тих, хто любить похмурі скандинавські детективи, загадкові вбивства та сюжети, у яких до самого фіналу не зрозуміло, хто стоїть за злочинами.

Раніше ми писали про те, що Netflix випустив новий корейський серіал "Східний палац", у якому королівські таємниці переплітаються з містикою та жахами. Вісім епізодів уже доступні для перегляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix продовжив популярний британський детектив "Посібник з убивства для хороших дівчат" на третій сезон, який стане фінальним. У нових епізодах Піп Фіц-Амобі знову візьметься за небезпечне розслідування, а її історія нарешті отримає завершення.