Новый 5-серийный детектив возглавил рейтинг Netflix по всему миру: что смотрят миллионы зрителей

Новый детектив от Netflix обогнал "Я тебя найду" в рейтинге
Платформа Netflix не так давно удивила зрителей оригинальным детективом "Я тебя найду", но уже представила новую мрачную историю. Сериал "Кровавая жертва" быстро привлек внимание широкой аудитории и даже опередил популярного конкурента. Всего за несколько дней новинка поднялась на первое место в мировом рейтинге стриминговой платформы.
Редакция Новини.LIVE расскажет о новом детективном сериале от Netflix.
Идея нового триллера принадлежит Джорджу Кею — автору известных сериалов "Люпен" и "Угнанный рейс". За режиссуру на этот раз отвечал Кристоффер Нюхольм, которого зрители могут знать по сериалу "Убийство".
События разворачиваются в Стокгольме летом. Город почти не видит темноты из-за белых ночей, но именно в это время здесь начинается серия жестоких преступлений.
Неизвестный убийца охотится на полицейских. Жертв находят обезглавленными, а новые сообщения о преступлениях поступают с жуткой точностью — каждую пятницу в 01:15.
Расследование возглавляет детектив Томас Берг. Чтобы продвинуться в деле, ему приходится обратиться за помощью к человеку, с которым он предпочел бы не иметь дела. Это его отец — бывший полицейский из того же управления.
"Кровавая жертва" покорила рейтинг Netflix
Сериал вышел на Netflix 20 августа и почти сразу оказался среди лидеров мирового рейтинга платформы. По данным FlixPatrol, он опередил не только "Я тебя найду", но и новый сезон "Внешних мелей".
За первую неделю "Кровавая жертва" собрала около 7 миллионов просмотров. Это позволило сериалу стать самым популярным неанглоязычным проектом платформы за этот период.
Критики также оценили новинку довольно высоко. На Rotten Tomatoes сериал получил 86%. В отзывах его называют напряженным и увлекательным, хотя часть зрителей обращает внимание на неторопливый темп. Первые эпизоды и правда могут показаться несколько медленными. Однако по мере развития сюжета появляются новые детали преступлений, а история становится все интереснее.
В сериале всего пять эпизодов, поэтому его легко посмотреть за несколько вечеров. Это хороший вариант для тех, кто любит мрачные скандинавские детективы, загадочные убийства и сюжеты, в которых до самого финала непонятно, кто стоит за преступлениями.
Ранее мы писали о том, что Netflix выпустил новый корейский сериал "Восточный дворец", в котором королевские тайны переплетаются с мистикой и ужасами. Восемь эпизодов уже доступны для просмотра.
Также Новини.LIVE сообщали, что Netflix продлил популярный британский детектив "Руководство по убийству для хороших девочек" на третий сезон, который станет финальным. В новых эпизодах Пип Фитц-Амоби вновь возьмется за опасное расследование, а ее история наконец-то найдет свое завершение.