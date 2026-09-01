Новый 5-серийный детектив возглавил рейтинг Netflix по всему миру: что смотрят миллионы зрителей

Фрагмент из сериала "Кровавая жертва". Кадр из видео

Платформа Netflix не так давно удивила зрителей оригинальным детективом "Я тебя найду", но уже представила новую мрачную историю. Сериал "Кровавая жертва" быстро привлек внимание широкой аудитории и даже опередил популярного конкурента. Всего за несколько дней новинка поднялась на первое место в мировом рейтинге стриминговой платформы.

Редакция Новини.LIVE расскажет о новом детективном сериале от Netflix.

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Идея нового триллера принадлежит Джорджу Кею — автору известных сериалов "Люпен" и "Угнанный рейс". За режиссуру на этот раз отвечал Кристоффер Нюхольм, которого зрители могут знать по сериалу "Убийство".

События разворачиваются в Стокгольме летом. Город почти не видит темноты из-за белых ночей, но именно в это время здесь начинается серия жестоких преступлений.

Неизвестный убийца охотится на полицейских. Жертв находят обезглавленными, а новые сообщения о преступлениях поступают с жуткой точностью — каждую пятницу в 01:15.

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Расследование возглавляет детектив Томас Берг. Чтобы продвинуться в деле, ему приходится обратиться за помощью к человеку, с которым он предпочел бы не иметь дела. Это его отец — бывший полицейский из того же управления.

"Кровавая жертва" покорила рейтинг Netflix

Сериал вышел на Netflix 20 августа и почти сразу оказался среди лидеров мирового рейтинга платформы. По данным FlixPatrol, он опередил не только "Я тебя найду", но и новый сезон "Внешних мелей".

За первую неделю "Кровавая жертва" собрала около 7 миллионов просмотров. Это позволило сериалу стать самым популярным неанглоязычным проектом платформы за этот период.

Критики также оценили новинку довольно высоко. На Rotten Tomatoes сериал получил 86%. В отзывах его называют напряженным и увлекательным, хотя часть зрителей обращает внимание на неторопливый темп. Первые эпизоды и правда могут показаться несколько медленными. Однако по мере развития сюжета появляются новые детали преступлений, а история становится все интереснее.

В сериале всего пять эпизодов, поэтому его легко посмотреть за несколько вечеров. Это хороший вариант для тех, кто любит мрачные скандинавские детективы, загадочные убийства и сюжеты, в которых до самого финала непонятно, кто стоит за преступлениями.

Ранее мы писали о том, что Netflix выпустил новый корейский сериал "Восточный дворец", в котором королевские тайны переплетаются с мистикой и ужасами. Восемь эпизодов уже доступны для просмотра.

Также Новини.LIVE сообщали, что Netflix продлил популярный британский детектив "Руководство по убийству для хороших девочек" на третий сезон, который станет финальным. В новых эпизодах Пип Фитц-Амоби вновь возьмется за опасное расследование, а ее история наконец-то найдет свое завершение.