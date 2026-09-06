"Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна": найочікуваніший фільм від Netflix 2027 року

Емблема Netflix. Фото: скриншот з YouTube

Одним із найочікуваніших фільмів Netflix найближчих років стане нова екранізація твору Клайва Стейплза Льюїса "Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна". За постановку взялася оскароносна режисерка Грета Гервіг, яка після успіху "Барбі" вирішила перенести на екран одну з найвідоміших історій про Нарнію.

Новини.LIVE розповість, що саме відомо про майбутній фільм.

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Що нового готують для фанатів "Нарвії"

Гервіг не лише режисує картину, а й написала для неї сценарій. У центрі сюжету — Діґорі та Поллі, які знаходять шлях до Лісу між світами. Через нього діти потрапляють у різні реальності та стають свідками появи Нарнії.

Ця історія розповідає про події, що відбулися задовго до пригод Пітера, Сьюзен, Едмунда та Люсі. Саме в "Небі чаклуна" показано, як Аслан створює Нарнію. Важливою героїнею стане й Джадіс — майбутня Біла Чаклунка.

У фільмі зібрали помітний акторський склад. Деніел Крейґ, Меріл Стріп, Кері Малліган та Емма Маккей зіграють разом із молодими акторами Девідом МакКенною та Беатріс Кемпбелл. Маккей дісталася роль Джадіс, а МакКенна зіграє Діґорі.

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Для Гервіг ця історія має особисте значення. Вона прочитала "Небі чаклуна" ще в дитинстві й добре запам’ятала момент, коли Аслан створює світ за допомогою співу. Саме ця сцена свого часу справила на режисерку сильне враження.

До роботи над музикою Гервіг знову запросила Марка Ронсона, з яким співпрацювала над "Барбі". Netflix придбав права на всі сім книг "Хронік Нарнії" ще у 2018 році. Тепер компанія розвиває власну версію цього всесвіту після трьох фільмів, які виходили у 2005, 2008 та 2010 роках.

Спочатку нову "Нарнію" планували випустити наприкінці 2026 року. Згодом Netflix змінив плани та вирішив дати фільму повноцінний прокат у кінотеатрах. Перші покази в IMAX заплановані на 10 лютого 2027 року, широкий прокат стартує 12 лютого, а 2 квітня стрічка стане доступною на Netflix.

Narnia: The Magician's Nephew will release in IMAX and wide globally in theaters on February 12, 2027, and on Netflix on April 2, 2027. Sneak previews only in IMAX will begin on February 10, 2027.



Written for the screen and directed by Greta Gerwig, the origin story for Narnia… — Netflix (@netflix) May 1, 2026

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