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Головна Кіно Найочікуваніший фільм від Netflix 2027 року: нова "Нарнія"

Найочікуваніший фільм від Netflix 2027 року: нова "Нарнія"

Ua ru
6 вересня 2026 19:15
"Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна": найочікуваніший фільм від Netflix 2027 року
Емблема Netflix. Фото: скриншот з YouTube

Одним із найочікуваніших фільмів Netflix найближчих років стане нова екранізація твору Клайва Стейплза Льюїса "Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна". За постановку взялася оскароносна режисерка Грета Гервіг, яка після успіху "Барбі" вирішила перенести на екран одну з найвідоміших історій про Нарнію.

Новини.LIVE розповість, що саме відомо про майбутній фільм.

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Що нового готують для фанатів "Нарвії"

Гервіг не лише режисує картину, а й написала для неї сценарій. У центрі сюжету — Діґорі та Поллі, які знаходять шлях до Лісу між світами. Через нього діти потрапляють у різні реальності та стають свідками появи Нарнії.

Ця історія розповідає про події, що відбулися задовго до пригод Пітера, Сьюзен, Едмунда та Люсі. Саме в "Небі чаклуна" показано, як Аслан створює Нарнію. Важливою героїнею стане й Джадіс — майбутня Біла Чаклунка.

У фільмі зібрали помітний акторський склад. Деніел Крейґ, Меріл Стріп, Кері Малліган та Емма Маккей зіграють разом із молодими акторами Девідом МакКенною та Беатріс Кемпбелл. Маккей дісталася роль Джадіс, а МакКенна зіграє Діґорі.

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Для Гервіг ця історія має особисте значення. Вона прочитала "Небі чаклуна" ще в дитинстві й добре запам’ятала момент, коли Аслан створює світ за допомогою співу. Саме ця сцена свого часу справила на режисерку сильне враження.

До роботи над музикою Гервіг знову запросила Марка Ронсона, з яким співпрацювала над "Барбі". Netflix придбав права на всі сім книг "Хронік Нарнії" ще у 2018 році. Тепер компанія розвиває власну версію цього всесвіту після трьох фільмів, які виходили у 2005, 2008 та 2010 роках.

Спочатку нову "Нарнію" планували випустити наприкінці 2026 року. Згодом Netflix змінив плани та вирішив дати фільму повноцінний прокат у кінотеатрах. Перші покази в IMAX заплановані на 10 лютого 2027 року, широкий прокат стартує 12 лютого, а 2 квітня стрічка стане доступною на Netflix.

Раніше ми писали про те, що акторка Дженна Ортега зіграла в новому фільмі Тайки Вайтіті "Клара і Сонце". В українському прокаті стрічка з’явиться восени, а вже зараз можна побачити її перші кадри та трейлер.

Також Новини.LIVE повідомляли про фільм "Мисливець за спадком", який поєднує кримінальну історію із сімейною драмою та чорною комедією. Головний герой прагне повернути собі місце серед найбагатших людей країни, але для цього йому доведеться мати справу зі злочинами та власною родиною.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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