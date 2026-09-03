"Дні грому 2" з Томом Крузом та Енн Гетевей: що відомо про майбутній фільм

Том Круз та Енн Гетевей. Фото: Instagram/tomcruise

Відомий американський актор Том Круз знову сяде за кермо гоночного автомобіля та повернеться до ролі Коула Трікла. Разом із ним у "Днях грому 2" з’явиться Енн Гетевей, а прем’єру продовження вже стала відома. Відзначимо, що перша частина вийшла у 1990 році й стала однією з помітних гоночних картин свого часу.

Новини.LIVE з посиланням на Empire розповість детальніше про фільм, що планується.

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Том Круз знову стане Коулом Тріклом

Майже через чотири десятиліття після виходу "Днів грому" Том Круз повертається до однієї зі своїх ранніх ролей. Актор знову зіграє Коула Трікла — гонщика NASCAR, який в оригінальному фільмі Тоні Скотта намагається пробитися у великий спорт і довести, що може змагатися з найсильнішими суперниками.

Продовження вже отримало орієнтовну дату прем’єри. "Дні грому 2" планують випустити в кінотеатрах влітку 2028 року. Стрічку також зніматимуть для показу в IMAX. Для фільму про автоперегони вибір формату є цілком виправданий: тут важливі не лише самі заїзди, а й відчуття швидкості, гуркіт двигунів та масштаб траси.

Круз не обмежиться акторською роботою. Він також стане одним із продюсерів фільму разом із Джеррі Брукгаймером і Томмі Гарпером. Брукгаймер, до речі, продюсував і перші "Дні грому", тож нова стрічка матиме прямий зв’язок з оригіналом.

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Кого у фільмі зіграє Енн Гетевей

Компанію Крузу на екрані складе Енн Гетевей. Акторка отримала роль провідної інженерки гоночної команди. Тобто її героїня буде безпосередньо залучена до роботи команди, а не просто опиниться поруч із головним персонажем.

Для Гетевей це доволі незвичний проєкт. У її фільмографії вистачає драм, комедій і великих фантастичних картин, а тепер акторці доведеться зануритися у світ NASCAR та перегонів.

Що саме станеться з героями цього разу, поки тримають у таємниці. Невідомо й те, яким буде Коул Трікл після подій першої частини та чи повернуться інші персонажі оригінального фільму.

Хто знімає "Дні грому 2"

Режисером продовження став Джонатан Левін, відомий за фільмами "Тепло наших тіл" і "Довгий постріл". Сценарій написав Вілл Стейплз, який раніше працював над бойовиком "Без жалю". Поки творці не поспішають розкривати деталі сюжету. І це, мабуть, непогано: після стількох років повернення Коула Трікла саме по собі дає достатньо приводів для розмов.

Таким чином, Круз знову опиниться за кермом, але вже в зовсім іншій кіноепосі. Чи зможуть "Дні грому 2" дати ту саму енергію, за яку глядачі пам’ятають оригінал, стане зрозуміло після прем’єри влітку 2028 року.

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