Як проходить кастинг у кіно: етапи та особливості відбору

Дівчина на кастингу. Фото: magnific

Шлях актора до заповітної ролі на великому екрані — це не просто везіння, а справжній багаторівневий квест, де кожен етап відсіює сотні конкурентів. Головне завдання — знайти ту саму людину, яка ідеально впишеться в бачення режисера і в образ написаного персонажа.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, як все проходить.

Загалом у кіноіндустрії є два принципово різних формати відбору: простіший та закритий.

Як відбирають акторів у кіно

Якщо говорити про звичайний кастинг, то тут двері відчинені практично для всіх. Достатньо просто вчасно подати заявку та зареєструватися. Зазвичай такі масові перегляди влаштовують спеціалізовані агенції, які збирають таланти для великих кінокомпаній та продакшенів. Величезний плюс тут у тому, що навіть якщо конкретно на цю роль вас не візьмуть, ваші контакти та фото залишаться в акторській базі. А це вже прямий квиток до серйозніших проєктів.

А от на закритий кастинг попасти може лише вища ліга. Сюди не можна прийти з вулиці, на нього кличуть персонально. Якщо ви отримали таке запрошення, то разом із ним вам, скоріш за все, скинуть і частину сценарію (текст ролі), який треба буде зіграти наживо. Потрапити сюди — це вже маленька перемога, адже на цьому етапі більшість претендентів уже відсіяли, і ви опинилися серед топових кандидатів.

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Останнім часом шаленої популярності набув формат передкастингу (або самопроб). Працює це так: після первинної анкети вам надсилають текст, ви записуєте відео удома на камеру і відправляєте назад. Кастинг-директори щодня дивляться сотні, якщо не тисячі таких роликів. Щоб не загубитися в цьому гігантському потоці однотипних відео, доведеться увімкнути креатив на повну та підійти до завдання з розумом. Саме від цього короткого запису залежить, чи покличуть вас на головний відбір.

Українська акторка Олена Олар поділилася залаштунковими секретами і розповіла, що режисер разом із командою іноді перебирають тисячі облич. Кожен кандидат показує свої емоції, намагається вжитися в образ і грає різні сцени. Що цікаво, ті зірки, яких ми зрештою бачимо у фінальній версії фільму, далеко не завжди були першими в черзі на цю роль. Буває й так, що сценаристи повністю переробляють персонажа під конкретного актора, якщо той зміг принести на проби якусь унікальну фішку чи особливу харизму.

Фінальний акторський склад з'являється лише після нескінченних переглядів, парних спроб (коли перевіряють, чи є між акторами та сама "хімія" у кадрі) та довгих суперечок команди. І тільки після того, як цей пазл повністю складеться, на знімальному майданчику починається справжнє кіномистецтво.

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