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Главная Кино За кулисами кино: как проходит кастинг на фильмы и сериалы

За кулисами кино: как проходит кастинг на фильмы и сериалы

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 22:57
Как проходит кастинг в кино: этапы и особенности отбора
Девушка на кастинге. Фото: magnific

Путь актера к заветной роли на большом экране — это не просто везение, а настоящий многоуровневый квест, где каждый этап отсеивает сотни конкурентов. Главная задача — найти того самого человека, который идеально впишется в видение режиссера и в образ написанного персонажа.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как все проходит.

В целом в киноиндустрии есть два принципиально разных формата отбора: более простой и закрытый.

Как отбирают актеров в кино

Если говорить об обычном кастинге, то здесь двери открыты практически для всех. Достаточно просто вовремя подать заявку и зарегистрироваться. Обычно такие массовые просмотры устраивают специализированные агентства, которые собирают таланты для крупных кинокомпаний и продакшенов. Огромный плюс здесь в том, что даже если конкретно на эту роль вас не возьмут, ваши контакты и фото останутся в актерской базе. А это уже прямой билет в более серьезные проекты.

А вот на закрытый кастинг попасть может только высшая лига. Сюда нельзя прийти с улицы, на него зовут персонально. Если вы получили такое приглашение, то вместе с ним вам, скорее всего, сбросят и часть сценария (текст роли), который надо будет сыграть вживую. Попасть сюда — это уже маленькая победа, ведь на этом этапе большинство претендентов уже отсеяли, и вы оказались среди топовых кандидатов.

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В последнее время огромную популярность приобрел формат предкастинга (или самопроб). Работает это так: после первичной анкеты вам присылают текст, вы записываете видео дома на камеру и отправляете обратно. Кастинг-директора ежедневно смотрят сотни, если не тысячи таких роликов. Чтобы не потеряться в этом гигантском потоке однотипных видео, придется включить креатив на полную и подойти к заданию с умом. Именно от этой короткой записи зависит, позовут ли вас на главный отбор.

Украинская актриса Елена Олар поделилась закулисными секретами и рассказала, что режиссер вместе с командой иногда перебирают тысячи лиц. Каждый кандидат показывает свои эмоции, пытается вжиться в образ и играет разные сцены. Что интересно, те звезды, которых мы в итоге видим в финальной версии фильма, далеко не всегда были первыми в очереди на эту роль. Бывает и так, что сценаристы полностью переделывают персонажа под конкретного актера, если тот смог принести на пробы какую-то уникальную фишку или особую харизму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финальный актерский состав появляется только после бесконечных просмотров, парных попыток (когда проверяют, есть ли между актерами та самая "химия" в кадре) и долгих споров команды. И только после того, как этот пазл полностью сложится, на съемочной площадке начинается настоящее киноискусство.

Ранее мы писали о том, какие популярные украинские сериалы можно найти на YouTube. Эти истории уже посмотрели миллионы зрителей.

Также Новини.LIVE рассказывали о легендарных украинских сериалах, которые годами считались российскими проектами. Все из-за участия российских актеров в них.

сериал украинские актеры кастинг в кино
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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