Новий фільм "Мисливець за спадком" 2026 від студії A24: чим вразив глядачів

Фрагменти з фільму "Мисливець за спадком". Колаж: Новини.LIVE

Після гучної прем'єри "Мисливець за спадком" швидко став одним із найбільш обговорюваних трилерів 2026 року. Нова робота студії A24 поєднала сімейну драму, чорну комедію та кримінальну історію про людину, яка вирішила повернути собі місце серед найбагатших людей країни.

Новини.LIVE розповість про цю картину більше.

Чому варто подивитися "Мисливець за спадком"

Головний герой Бекет Редфеллоу народився в родині мільярдерів, але практично відразу опинився за її межами. Поки його родичі жили в розкоші, він зростав далеко від світу приватних літаків, величезних маєтків і багатомільярдних рахунків. Через багато років Бекет вирішує змінити правила гри та знову з'являється в житті сім'ї.

Причина проста — спадок, який оцінюється у 28 мільярдів доларів. Однак отримати його не так легко. Крім Бекета, на гроші претендують ще семеро спадкоємців. Замість відкритого конфлікту чоловік обирає інший шлях: входить у довіру до родичів, уважно вивчає їхні слабкі місця та починає прибирати конкурентів одного за одним.

У стрічці немає поспішного розвитку подій. Бекет поступово будує свою гру, а кожен його крок змінює розстановку сил усередині родини. За дорогими вечерями, благодійними заходами та усмішками на сімейних зустрічах ховаються образи, заздрість і старі рахунки, які ніхто не забув.

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Одну з ключових ролей у фільмі виконала Маргарет Кволлі. Разом із нею в кадрі з'явилися Ґлен Павелл, Тофер Ґрейс, Джессіка Генвік, Ед Гарріс, Зак Вудс, Білл Кемп та Адріан Лукіс.

"Мисливець за спадком" не намагається дивувати масштабними погонями чи вибухами. Найцікавіше тут відбувається за зачиненими дверима розкішних будинків, де кожна розмова може коштувати комусь частки спадку, а іноді й життя.

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