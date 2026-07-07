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Главная Кино Фильм "Охотник за наследством" 2026 года: новый триллер от A24 с Маргарет Кволли в главной роли

Фильм "Охотник за наследством" 2026 года: новый триллер от A24 с Маргарет Кволли в главной роли

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 09:56
Новый фильм "Охотник за наследством" 2026 года от студии A24: чем он поразил зрителей
Фрагменты из фильма "Охотник за наследством". Коллаж: Новини.LIVE

После громкой премьеры "Охотник за наследством" быстро стал одним из самых обсуждаемых триллеров 2026 года. Новая работа студии A24 соединила в себе семейную драму, черную комедию и криминальную историю о человеке, решившем вернуть себе место среди самых богатых людей страны.

Новини.LIVE расскажет об этой картине подробнее.

Почему стоит посмотреть "Охотник за наследством"

Главный герой Бекет Редфеллоу родился в семье миллиардеров, но практически сразу оказался за ее пределами. Пока его родственники жили в роскоши, он рос вдали от мира частных самолетов, огромных поместий и многомиллиардных счетов. Спустя много лет Бекет решает изменить правила игры и вновь появляется в жизни семьи.

Причина проста — наследство, оцениваемое в 28 миллиардов долларов. Однако получить его не так легко. Помимо Бекета, на деньги претендуют еще семь наследников. Вместо открытого конфликта мужчина выбирает другой путь: входит в доверие к родственникам, внимательно изучает их слабые места и начинает устранять конкурентов одного за другим.

В фильме нет поспешного развития событий. Бекет постепенно строит свою игру, а каждый его шаг меняет расстановку сил внутри семьи. За дорогостоящими ужинами, благотворительными мероприятиями и улыбками на семейных встречах скрываются обиды, зависть и старые счеты, которые никто не забыл.

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Одну из ключевых ролей в фильме исполнила Маргарет Кволли. Вместе с ней в кадре появились Глен Павелл, Тофер Грейс, Джессика Хенвик, Эд Харрис, Зак Вудс, Билл Кемп и Адриан Лукис.

"Охотник за наследством" не пытается удивлять масштабными погонями или взрывами. Самое интересное здесь происходит за закрытыми дверями роскошных домов, где каждый разговор может стоить кому-то доли наследства, а иногда и жизни.

Ранее мы писали о том, какой мультфильм стал одной из самых обсуждаемых новинок 2026 года. Лента "Овечки-детективы" уже наделала достаточно шума в сети.

Также Новини.LIVE сообщали, в каком фильме в этом году появится Брэд Питт. Лента появится в кинотеатрах 24 сентября 2026 года.

новый фильм увлекательные триллеры студия A24
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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