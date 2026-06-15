Какой новый фильм с Брэдом Питтом нельзя пропустить в 2026 году

Новый фильм 2026 года с Брэдом Питтом в главной роли
Представлен официальный украинский трейлер нового приключенческого триллера "Сердце зверя" (Heart Of The Beast). Главную роль в картине исполнил Брэд Питт, звезда таких хитов, как "Бойцовский клуб", "Скоростной поезд" и "F1: Фильм".
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Какой фильм с Брэдом Питтом выйдет в 2026 году
Фильм расскажет историю Джеймса Белмонта — бывшего спецназовца, пережившего авиакатастрофу. Мужчина оказывается один на один с дикой и суровой природой Аляски. Единственный, на кого он может рассчитывать в этой глуши — его преданный пес Один. Вместе им придется ежедневно бороться за выживание в экстремальных условиях, где нет ни малейшего намека на цивилизацию.
За режиссерским рулем проекта — Дэвид Эйр, который до этого снял "Патруль", "Пчеловода" и первую часть "Отряда самоубийц". Кстати, Эйр и Питт уже сотрудничали на съемочной площадке, когда в 2014 году создавали военную драму "Ярость".
Помимо Питта, в фильме появятся Джонатан Симмонс (оскароносный актер из "Одержимости") и Анна Ламб, которую зрители могли видеть в последнем сезоне "Настоящего детектива". Особое внимание привлекает четвероногий актер — собака по имени Убер, сыгравшая экранного компаньона главного героя.
В Украине прокатом ленты занимается компания B&H Film Distribution. На больших экранах кинотеатров "Сердце зверя" стартует уже этой осенью — 24 сентября 2026 года.
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