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Главная Кино Легендарный фильм с Александром Усиком, который точно стоит увидеть

Легендарный фильм с Александром Усиком, который точно стоит увидеть

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 15:05
Фильм с Александром Усиком: какую легендарную ленту стоит посмотреть
Усик с коллегами по фильму "Несокрушимый". Кадр из видео

Хорошо известный всем Александр Усик уже давно стал живой легендой в мире бокса, собрав все возможные пояса и звания. Но, как оказалось, талантливый человек талантлив во всем. Наш чемпион решил покорить еще и кинематограф, и, судя по первым отзывам, сделал это удачно.

Новини.LIVE расскажет о фильме с участием украинского боксера больше.

В каком фильме снялся Александр Усик

Речь пойдет о новой биографической драме от HBO Max под названием "Несокрушимый" (в оригинале — The Smashing Machine). Сразу отметим, что это не просто очередной проходной боевик, а глубокая и интересная спортивная история, которую снял режиссер Бенни Сафди.

Это реальная история взлета и падения Марка Керра, культового бойца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Главную роль в этом фильме сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон. Причем актера здесь просто не узнать: ради этой роли он сбросил аж 27 килограммов, а гримеры ежедневно меняли его лицо до неузнаваемости с помощью сложных протезов.

Нашему Александру Усику досталась очень символическая роль. Он сыграл легенду украинского ММА Игоря Вовчанчина. В реальной жизни Волчанчин и Керр были ярыми соперниками и дважды сходились в поединках (в 1999 и 2000 годах). Оба раза победу судейским решением забирал именно украинец.

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Авторитетное издание The Independent отметило, что Усик на экране выглядит очень убедительно. Он не пытается искусственно играть на публику или копировать пафосных кинозлодеев прошлого. Александр держится в кадре просто и уверенно, лишь иногда демонстрируя свою фирменную улыбку.

Кто еще в съемочной команде

Режиссером выступил Бенни Сафди, и для него этот проект стал первой полностью самостоятельной работой без брата-соавтора. Кроме Джонсона и Усика, актерский состав собрал настоящих звезд и профессионалов:

  • Эмили Блант блестяще сыграла Дон Стейплз, жену главного героя;
  • В кадре появляются реальные звезды единоборств, среди которых Бас Руттен и Райан Бейдер;
  • Также одну из заметных ролей исполнила Линдси Гэвин.

Лента уже доступна для просмотра в высоком качестве, поэтому если вы ищете качественное, то вот эмоциональное и сильное кино на вечер.

Ранее мы писали о том, какие фильмы посмотреть с легендарным Джеки Чаном. Он до сих пор снимается, и новинки с ним выходит регулярно.

Также мы сообщали, какой фильм с Энтони Хопкинсом является недооцененным. Он снят по книге Стивена Кинга.

фильм Александр Усик украинские боксеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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