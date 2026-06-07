Фильм с Александром Усиком: какую легендарную ленту стоит посмотреть

Легендарный фильм с Александром Усиком, который точно стоит увидеть
Хорошо известный всем Александр Усик уже давно стал живой легендой в мире бокса, собрав все возможные пояса и звания. Но, как оказалось, талантливый человек талантлив во всем. Наш чемпион решил покорить еще и кинематограф, и, судя по первым отзывам, сделал это удачно.
Новини.LIVE расскажет о фильме с участием украинского боксера больше.
В каком фильме снялся Александр Усик
Речь пойдет о новой биографической драме от HBO Max под названием "Несокрушимый" (в оригинале — The Smashing Machine). Сразу отметим, что это не просто очередной проходной боевик, а глубокая и интересная спортивная история, которую снял режиссер Бенни Сафди.
Это реальная история взлета и падения Марка Керра, культового бойца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Главную роль в этом фильме сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон. Причем актера здесь просто не узнать: ради этой роли он сбросил аж 27 килограммов, а гримеры ежедневно меняли его лицо до неузнаваемости с помощью сложных протезов.
Нашему Александру Усику досталась очень символическая роль. Он сыграл легенду украинского ММА Игоря Вовчанчина. В реальной жизни Волчанчин и Керр были ярыми соперниками и дважды сходились в поединках (в 1999 и 2000 годах). Оба раза победу судейским решением забирал именно украинец.
Авторитетное издание The Independent отметило, что Усик на экране выглядит очень убедительно. Он не пытается искусственно играть на публику или копировать пафосных кинозлодеев прошлого. Александр держится в кадре просто и уверенно, лишь иногда демонстрируя свою фирменную улыбку.
Кто еще в съемочной команде
Режиссером выступил Бенни Сафди, и для него этот проект стал первой полностью самостоятельной работой без брата-соавтора. Кроме Джонсона и Усика, актерский состав собрал настоящих звезд и профессионалов:
- Эмили Блант блестяще сыграла Дон Стейплз, жену главного героя;
- В кадре появляются реальные звезды единоборств, среди которых Бас Руттен и Райан Бейдер;
- Также одну из заметных ролей исполнила Линдси Гэвин.
Лента уже доступна для просмотра в высоком качестве, поэтому если вы ищете качественное, то вот эмоциональное и сильное кино на вечер.
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