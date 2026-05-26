Новые фильмы с Джеки Чаном: подборка самых ожидаемых релизов

Для фанатов боевиков настоящим праздником будет новость о том, что легендарный Джеки Чан снова в деле и выдает один мощный проект за другим. Пока одни ленты уже собирают просмотры, другие только готовятся к производству, но масштаб впечатляет.

Главные релизы и анонсы этого года, связанные с культовым актером.

"Охота на тень"

Этот экшен, выпущенный на стыке 2025-2026 годов, забрасывает зрителя в водоворот современного киберпреступления. Сюжет разворачивается вокруг дерзкой банды, которая взломала передовую систему безопасности в Макао и умудрилась украсть космические суммы в криптовалюте. Местные копы, привыкшие полагаться на гаджеты и софт, оказываются абсолютно беспомощными против хакеров нового поколения.

В этот момент на сцену выходит персонаж Джеки Чана — Вонг Так Чунг. Это ветеран сыска, которого возвращают с пенсии, потому что только он знает, как поймать преступников. Вонг берет под опеку зеленую молодежь из полицейского участка, чтобы показать, что никакой суперкомпьютер не заменит профессиональную интуицию, классическую слежку и железные кулаки.

"Операция "Панда": Дикая миссия"

Свежая комедийная лента 2026 года, где Джеки, по сути, играет самого себя — прославленного мастера боевых искусств. Ему поручают банальное, на первый взгляд, задание: сопроводить всемирную любимицу, панду по имени Сюсю, к ее новому жилищу. Однако планы разрушает нападение профессиональных наемников, которые хотят похитить животное.

Во время эпической драки на железной дороге Джеки срывается в ущелье. Проснувшись, он обнаруживает, что попал в изолированное первобытное племя. Времени мало, панда в руках бандитов, а нашему герою приходится с нуля учить чужой язык, завоевывать авторитет у местных и параллельно разруливать внутренние проблемы племени, чтобы те помогли ему выбраться и догнать похитителей.

"Доспехи бога 4: Ультиматум"

Пожалуй, самый громкий анонс, который заставил сердца олдскульных фанатов биться чаще. Культовая франшиза официально получит продолжение.

Старт съемок: июль 2026 года.

Локации: невероятные пейзажи Казахстана (в частности Мангистау и Алматинская область), а также пейзажи Азербайджана.

Команда: кресло режиссера занял Роберт Кун, а часть сложных трюков и сцен будут снимать на мощностях новейшей студии Dala Stage.

Сам фильм мы увидим уже в 2027 году, но подготовка и размах локаций намекают, что Джеки Чан готовит что-то действительно грандиозное в своем фирменном стиле приключенческого экшена.

