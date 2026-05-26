Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Легенда боевиков возвращается: новые фильмы с Джеки Чаном

Легенда боевиков возвращается: новые фильмы с Джеки Чаном

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 14:48
Новые фильмы с Джеки Чаном: подборка самых ожидаемых релизов
Джеки Чан. Кадр из видео

Для фанатов боевиков настоящим праздником будет новость о том, что легендарный Джеки Чан снова в деле и выдает один мощный проект за другим. Пока одни ленты уже собирают просмотры, другие только готовятся к производству, но масштаб впечатляет.

Новини.LIVE собрали главные релизы и анонсы этого года, связанные с культовым актером.

"Охота на тень"

Этот экшен, выпущенный на стыке 2025-2026 годов, забрасывает зрителя в водоворот современного киберпреступления. Сюжет разворачивается вокруг дерзкой банды, которая взломала передовую систему безопасности в Макао и умудрилась украсть космические суммы в криптовалюте. Местные копы, привыкшие полагаться на гаджеты и софт, оказываются абсолютно беспомощными против хакеров нового поколения.

В этот момент на сцену выходит персонаж Джеки Чана — Вонг Так Чунг. Это ветеран сыска, которого возвращают с пенсии, потому что только он знает, как поймать преступников. Вонг берет под опеку зеленую молодежь из полицейского участка, чтобы показать, что никакой суперкомпьютер не заменит профессиональную интуицию, классическую слежку и железные кулаки.

"Операция "Панда": Дикая миссия"

Свежая комедийная лента 2026 года, где Джеки, по сути, играет самого себя — прославленного мастера боевых искусств. Ему поручают банальное, на первый взгляд, задание: сопроводить всемирную любимицу, панду по имени Сюсю, к ее новому жилищу. Однако планы разрушает нападение профессиональных наемников, которые хотят похитить животное.

Читайте также:

Во время эпической драки на железной дороге Джеки срывается в ущелье. Проснувшись, он обнаруживает, что попал в изолированное первобытное племя. Времени мало, панда в руках бандитов, а нашему герою приходится с нуля учить чужой язык, завоевывать авторитет у местных и параллельно разруливать внутренние проблемы племени, чтобы те помогли ему выбраться и догнать похитителей.

"Доспехи бога 4: Ультиматум"

Пожалуй, самый громкий анонс, который заставил сердца олдскульных фанатов биться чаще. Культовая франшиза официально получит продолжение.

  • Старт съемок: июль 2026 года.
  • Локации: невероятные пейзажи Казахстана (в частности Мангистау и Алматинская область), а также пейзажи Азербайджана.
  • Команда: кресло режиссера занял Роберт Кун, а часть сложных трюков и сцен будут снимать на мощностях новейшей студии Dala Stage.

Сам фильм мы увидим уже в 2027 году, но подготовка и размах локаций намекают, что Джеки Чан готовит что-то действительно грандиозное в своем фирменном стиле приключенческого экшена.

Ранее мы писали о том, какой боевик заставляет еще и местами смеяться. Главный герой — Рэй, который много лет был верным мафиози, но думал, что с этим покончено. Однако прошлое его настигло.

Также мы сообщали, какой новый боевик от Netflix стоит посмотреть. Главные роли в фильме сыграли Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.

Джеки Чан боевики новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации