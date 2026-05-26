Нові фільми з Джекі Чаном: добірка найочікуваніших релізів

Джекі Чан. Кадр з відео

Для фанатів бойовиків справжнім святом буде новина про те, що легендарний Джекі Чан знову в справді й видає один потужний проєкт за іншим. Поки одні стрічки вже збирають перегляди, інші тільки готуються до виробництва, але масштаб вражає.

Новини.LIVE зібрали головні релізи та анонси цього року, пов’язані з культовим актором.

"Полювання на тінь"

Цей екшен, випущений на стику 2025–2026 років, закидає глядача у вир сучасного кіберзлочину. Сюжет розгортається навколо зухвалої банди, яка зламала передову систему безпеки в Макао та примудрилася поцупити космічні суми в криптовалюті. Місцеві копи, звиклі покладатися на гаджети й софт, виявляються абсолютно безпорадними проти хакерів нового покоління.

У цей момент на сцену виходить персонаж Джекі Чана — Вонг Так Чунг. Це ветеран розшуку, якого повертають із пенсії, бо тільки він знає, як спіймати злочинців. Вонг бере під опіку зелену молодь з поліцейського відділку, щоб показати, що жоден суперкомп'ютер не замінить професійну інтуїцію, класичне стеження та залізні кулаки.

"Операція "Панда": Дика місія"

Свіжа комедійна стрічка 2026 року, де Джекі, по суті, грає самого себе — прославленого майстра бойових мистецтв. Йому доручають банальне, на перший погляд, завдання: супроводити всесвітню улюбленицю, панду на ім'я Сюсю, до її нового житла. Проте плани руйнує напад професійних найманців, які хочуть викрасти тварину.

Читайте також:

Під час епічної бійки на залізниці Джекі зривається в ущелину. Прокинувшись, він виявляє, що потрапив до ізольованого первісного племені. Часу обмаль, панда в руках бандитів, а нашому герою доводиться з нуля вчити чужу мову, завойовувати авторитет у місцевих і паралельно розрулювати внутрішні проблеми племені, щоб ті допомогли йому вибратися та наздогнати викрадачів.

"Обладунки бога 4: Ультиматум"

Мабуть, найгучніший анонс, який змусив серця олдскульних фанатів битися частіше. Культова франшиза офіційно отримає продовження.

Старт зйомок: липень 2026 року.

Локації: неймовірні пейзажі Казахстану (зокрема Мангистау та Алматинська область), а також краєвиди Азербайджану.

Команда: крісло режисера зайняв Роберт Кун, а частину складних трюків і сцен зніматимуть на потужностях новітньої студії Dala Stage.

Сам фільм ми побачимо вже у 2027 році, але підготовка та розмах локацій натякають, що Джекі Чан готує щось справді грандіозне у своєму фірмовому стилі пригодницького екшену.

Раніше ми писали про те, який бойовик змушує ще й місцями сміятися. Головний герой — Рей, який багато років був вірним мафіозі, але думав, що з цим покінчено. Проте минуле його наздогнало.

Також ми повідомляли, який новий бойовик від Netflix варто подивитися. Головні ролі у фільмі зіграли Бен Аффлек та Метт Деймон.