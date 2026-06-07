Фільм з Олександром Усиком: яку легендарну стрічку варто подивитися

Усик з колегами по фільму "Незламний". Кадр з відео

Добре відомий усім Олександр Усик уже давно став живою легендою у світі боксу, зібравши всі можливі пояси та звання. Але, як виявилося, талановита людина талановита в усьому. Наш чемпіон вирішив підкорити ще й кінематограф, і, судячи з перших відгуків, зробив це вдало.

Новини.LIVE розповість про фільм за участю українського боксера більше.

В якому фільмі знявся Олександр Усик

Мова піде про нову біографічну драму від HBO Max під назвою "Незламний" (в оригіналі — The Smashing Machine). Одразу відзначимо, що це не просто черговий прохідний бойовик, а глибока та цікава спортивна історія, яку зняв режисер Бенні Сафді.

Це реальна історія злету та падіння Марка Керра, культового бійця та дворазового чемпіона UFC у важкій вазі. Головну роль в цьому фільмі зіграв Двейн "Скеля" Джонсон. Причому актора тут просто не впізнати: заради цієї ролі він скинув аж 27 кілограмів, а гримери щодня змінювали його обличчя до невпізнаваності за допомогою складних протезів.

Нашому Олександру Усику дісталася дуже символічна роль. Він зіграв легенду українського ММА Ігоря Вовчанчина. У реальному житті Вовчанчин та Керр були затятими суперниками і двічі сходилися в поєдинках (у 1999 та 2000 роках). Обидва рази перемогу суддівським рішенням забирав саме українець.

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Авторитетне видання The Independent зазначило, що Усик на екрані має дуже переконливий вигляд. Він не намагається штучно грати на публіку чи копіювати пафосних кінолиходіїв минулого. Олександр тримається в кадрі просто і впевнено, лише іноді демонструючи свою фірмову посмішку.

Хто ще у знімальній команді

Режисером виступив Бенні Сафді, і для нього цей проєкт став першою повністю самостійною роботою без брата-співавтора. Окрім Джонсона та Усика, акторський склад зібрав справжніх зірок і професіоналів:

Емілі Блант блискуче зіграла Дон Стейплз, дружину головного героя;

блискуче зіграла Дон Стейплз, дружину головного героя; У кадрі з'являються реальні зірки єдиноборств, серед яких Бас Руттен та Раян Бейдер ;

та ; Також одну з помітних ролей виконала Ліндсі Гевін.

Стрічка вже доступна для перегляду у високій якості, тож якщо ви шукаєте якісне, то ось емоційне та сильне кіно на вечір.

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