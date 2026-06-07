Фільм з Олександром Усиком: яку легендарну стрічку варто подивитися

Легендарний фільм з Олександром Усиком, який точно варто побачити
Добре відомий усім Олександр Усик уже давно став живою легендою у світі боксу, зібравши всі можливі пояси та звання. Але, як виявилося, талановита людина талановита в усьому. Наш чемпіон вирішив підкорити ще й кінематограф, і, судячи з перших відгуків, зробив це вдало.
Новини.LIVE розповість про фільм за участю українського боксера більше.
В якому фільмі знявся Олександр Усик
Мова піде про нову біографічну драму від HBO Max під назвою "Незламний" (в оригіналі — The Smashing Machine). Одразу відзначимо, що це не просто черговий прохідний бойовик, а глибока та цікава спортивна історія, яку зняв режисер Бенні Сафді.
Це реальна історія злету та падіння Марка Керра, культового бійця та дворазового чемпіона UFC у важкій вазі. Головну роль в цьому фільмі зіграв Двейн "Скеля" Джонсон. Причому актора тут просто не впізнати: заради цієї ролі він скинув аж 27 кілограмів, а гримери щодня змінювали його обличчя до невпізнаваності за допомогою складних протезів.
Нашому Олександру Усику дісталася дуже символічна роль. Він зіграв легенду українського ММА Ігоря Вовчанчина. У реальному житті Вовчанчин та Керр були затятими суперниками і двічі сходилися в поєдинках (у 1999 та 2000 роках). Обидва рази перемогу суддівським рішенням забирав саме українець.
Авторитетне видання The Independent зазначило, що Усик на екрані має дуже переконливий вигляд. Він не намагається штучно грати на публіку чи копіювати пафосних кінолиходіїв минулого. Олександр тримається в кадрі просто і впевнено, лише іноді демонструючи свою фірмову посмішку.
Хто ще у знімальній команді
Режисером виступив Бенні Сафді, і для нього цей проєкт став першою повністю самостійною роботою без брата-співавтора. Окрім Джонсона та Усика, акторський склад зібрав справжніх зірок і професіоналів:
- Емілі Блант блискуче зіграла Дон Стейплз, дружину головного героя;
- У кадрі з'являються реальні зірки єдиноборств, серед яких Бас Руттен та Раян Бейдер;
- Також одну з помітних ролей виконала Ліндсі Гевін.
Стрічка вже доступна для перегляду у високій якості, тож якщо ви шукаєте якісне, то ось емоційне та сильне кіно на вечір.
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