Лучшие фильмы с Анджелиной Джоли к ее дню рождения: не только "Лара Крофт"

Анджелина Джоли. Фото: Аврора Марешаль/Getty Images

Сегодня, 4 июня, мир поздравляет Анджелину Джоли — женщину, чье имя давно стало синонимом голливудской звезды первой величины. Анджелине исполняется 51 год, и это отличный повод вспомнить, как именно она покорила наши сердца. В ее фильмографии есть почти все, поэтому из чего выбрать нам было.

Новини.LIVE предлагают вспомнить ленты, которые сделали ее той самой Джоли, которую мы знаем и любим.

"Лара Крофт"

Пожалуй, невозможно говорить о ее карьере и не вспомнить "Лару Крофт". Именно этот фильм в 2001 году превратил Анджелину в главную экшн-звезду. Она идеально вписалась в образ аристократки-исследовательницы, которая вместо светских раутов выбирает опасные приключения и изучение древних артефактов. Этот фильм стал настоящим культом для целого поколения, а образ Лары с ее невероятными гаджетами — настоящей классикой кино.

"Мистер и миссис Смит"

История о супругах, которые днем ведут скучную жизнь обычных жителей пригорода, а ночью становятся опасными наемными убийцами. Самое интересное начинается тогда, когда они узнают правду друг о друге и получают "заказ" на ликвидацию партнера. В этом фильме Джоли снималась с Брэдом Питтом.

"Подмена"

Это драма Клинта Иствуда, где Джоли выкладывается на полную, доказывая, что она не только "красивое лицо" блокбастеров. Она играет мать, чей сын исчезает без вести. Когда полиция наконец "возвращает" ей ребенка после долгих месяцев поисков, она понимает ужасную вещь, что это не ее мальчик. Борьба этой женщины против коррумпированной системы за собственного сына пробирает до мурашек. Именно за эту роль актриса получила заслуженную номинацию на "Оскар".

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"Турист"

И, конечно, невозможно забыть о "Туристе" с Джонни Деппом. Это некий легкий, но увлекательный коктейль из романтики, Венеции и детективных интриг. Герой Деппа просто пытается отдохнуть, но знакомство с загадочной Элизой, которую играет Джоли, превращает его жизнь в сплошной квест, где опасность подстерегает за каждым углом.

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