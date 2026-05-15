Фильмы с Томом Хэнксом, которые не надоедают никогда: лучшие его роли

Том Хэнкс. Фото: Джесси Грант/Getty Images

Имя известного актера Тома Хэнкса уже является гарантией качественного кино. Если вы ищете, что бы такого душевного посмотреть вечером, чтобы и посмеяться, и, возможно, немного поплакать — вот несколько проверенных вариантов, которые точно не разочаруют.

"Форрест Гамп" (1994)

Легендарный фильм на IMDb держит просто космическую оценку 8.8. Это кино, которое, кажется, можно пересматривать бесконечно. В центре сюжета — парень с огромным добрым сердцем и не совсем стандартным умом. В детстве из-за проблем с ногами над ним все издевались, и только девочка Дженни стала его настоящим другом. Судьба постоянно разбрасывает их в разные стороны, но Форрест через всю жизнь проносит эту первую, чистую любовь, надеясь снова быть вместе.

"Спасти рядового Райана" (1998)

Военная драма, которая заслуженно получила от зрителей высокие 8.6 баллов. Здесь Хэнкс предстает в образе капитана Миллера. История начинается после кровавой высадки в Нормандии: отряд бойцов отправляют в суперопасный рейд за линию фронта. Все для того, чтобы найти одного единственного десантника, чьи братья уже погибли, и вернуть его живым домой к матери.

"Зеленая миля" (1999)

Отдельное место в сердце миллионов зрителей занимает этот шедевр с рейтингом 8.6. Это глубокая и довольно тяжелая психологическая драма о тюрьме для смертников. Главный надзиратель Пол Эджкомб за годы службы видел много всего, но появление нового гиганта-заключенного переворачивает его мир. Оказывается, этот человек обладает удивительным даром исцеления. Для Пола начинается настоящее внутреннее испытание: как выполнить свой долг и при этом остаться человеком, когда система требует казнить невиновного?

"Терминал" (2004)

Фильм с очень приличным рейтингом 7.4. Главный герой Виктор прилетает в Нью-Йорк, но прямо в аэропорту узнает, что на его родине произошел переворот. Его паспорт теперь просто бумажка, виза аннулирована, и выйти в город он не может. Так терминал становится для него новым домом, где приходится учиться жить с нуля, заводить друзей и искать еду среди вечной суеты пассажиров.

