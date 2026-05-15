Фільми з Томом Генксом, які не набридають ніколи: найкращі його ролі

Том Генкс. Фото: Джессі Грант/Getty Images

Ім’я відомого актора Тома Генкса вже є гарантією якісного кіно. Якщо ви шукаєте, що б такого душевного подивитися ввечері, щоб і посміятися, і, можливо, трохи поплакати — ось кілька перевірених варіантів, які точно не розчарують.

"Форрест Ґамп" (1994)

Легендарний фільм на IMDb тримає просто космічну оцінку 8.8. Це кіно, яке, здається, можна переглядати безкінечно. В центрі сюжету — хлопець із величезним добрим серцем і не зовсім стандартним розумом. У дитинстві через проблеми з ногами з нього всі знущалися, і лише дівчинка Дженні стала його справжнім другом. Доля постійно розкидає їх у різні боки, але Форрест через усе життя проносить це перше, чисте кохання, сподіваючись знову бути разом.

"Врятувати рядового Раяна" (1998)

Військова драма, яка заслужено отримала від глядачів високі 8.6 балів. Тут Генкс постає в образі капітана Міллера. Історія починається після кривавої висадки в Нормандії: загін бійців відправляють у супернебезпечний рейд за лінію фронту. Все для того, щоб знайти одного єдиного десантника, чиї брати вже загинули, і повернути його живим додому до матері.

"Зелена миля" (1999)

Окреме місце в серці мільйонів глядачів посідає цей шедевр із рейтингом 8.6. Це глибока і досить важка психологічна драма про в'язницю для смертників. Головний наглядач Пол Еджкомб за роки служби бачив багато всього, але поява нового гіганта-ув'язненого перевертає його світ. Виявляється, цей чоловік має дивовижний дар зцілення. Для Пола починається справжнє внутрішнє випробування: як виконати свій обов'язок і при цьому залишитися людиною, коли система вимагає стратити невинного?

"Термінал" (2004)

Фільм з дуже пристойним рейтингом 7.4. Головний герой Віктор прилітає в Нью-Йорк, але просто в аеропорту дізнається, що на його батьківщині стався переворот. Його паспорт тепер просто папірець, візу анульовано, і вийти в місто він не може. Так термінал стає для нього новим домом, де доводиться вчитися жити з нуля, заводити друзів та шукати їжу серед вічної метушні пасажирів.

