Найкращі фільми з Анджеліною Джолі до її дня народження: не лише "Лара Крофт"

Анджеліна Джолі. Фото: Аврора Марешаль/Getty Images

Сьогодні, 4 червня, світ вітає Анджеліну Джолі — жінку, чиє ім’я давно стало синонімом голлівудської зірки першої величини. Анджеліні виповнюється 51 рік, і це чудовий привід згадати, як саме вона підкорила наші серця. У її фільмографії є майже все, тому з чого обрати нам було.

Новини.LIVE пропонують згадатти стрічки, які зробили її тією самою Джолі, яку ми знаємо й любимо.

"Лара Крофт"

Мабуть, неможливо говорити про її кар’єру і не згадати "Лару Крофт". Саме цей фільм у 2001 році перетворив Анджеліну на головну екшн-зірку. Вона ідеально вписалася в образ аристократки-дослідниці, яка замість світських раутів обирає небезпечні пригоди та вивчення стародавніх артефактів. Цей фільм став справжнім культом для цілого покоління, а образ Лари з її неймовірними гаджетами — справжньою класикою кіно.

"Містер і місіс Сміт"

Історія про подружжя, яке вдень веде нудне життя звичайних мешканців передмістя, а вночі стає небезпечними найманими вбивцями. Найцікавіше починається тоді, коли вони дізнаються правду одне про одного і отримують "замовлення" на ліквідацію партнера. В цьому фільмі Джолі знімалася з Бредом Піттом.

"Підміна"

Це драма Клінта Іствуда, де Джолі викладається на повну, доводячи, що вона не лише "красиве обличчя" блокбастерів. Вона грає матір, чий син зникає безвісти. Коли поліція нарешті "повертає" їй дитину через довгі місяці пошуків, вона розуміє жахливу річ, що це не її хлопчик. Боротьба цієї жінки проти корумпованої системи за власного сина пробирає до мурашок. Саме за цю роль акторка отримала заслужену номінацію на "Оскар".

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"Турист"

І, звісно, не можливо забути про "Туриста" з Джонні Деппом. Це такий собі легкий, але захопливий коктейль із романтики, Венеції та детективних інтриг. Герой Деппа просто намагається відпочити, але знайомство з загадковою Елізою, яку грає Джолі, перетворює його життя на суцільний квест, де небезпека підстерігає за кожним кутом.

Раніше ми писали про те, які фільми з Томом Генксом хочеться відзначити окремо. Стрічки, в яких він проявив свій талант на повну.

Також ми повідомляли, що зараз стало з зірками 2000-х. Не усі пройшли випробовування славою.