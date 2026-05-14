Зірки кіно 2000-х тоді й зараз: як змінилася їх зовнішність

Ми звикли бачити зірок на обкладинках глянцю, де вони мають ідеальний вигляд. Але за блиском софітів часто ховаються драми, які не побачиш у кіно. Для декого шалений успіх на початку 2000-х став не квитком у щасливе життя, а початком кінця.

Новини.LIVE розповість про чотири історії про те, як важко залишатися собою, коли на тебе дивиться весь світ.

Аманда Байнс

Вона була справжньою "сусідською дівчиною", яку обожнювали всі підлітки. Її ролі у фільмах "Вона — чоловік" чи "Чого хоче дівчина" обіцяли їй кар’єру рівня Емми Стоун. Але реальність виявилася жорстокішою. Десь із 2010 року Аманда почала зникати з радарів режисерів, натомість регулярно з’являючись у поліцейських звітах. Алкоголь, дивні підпали, проблеми із законом — це була не просто криза середнього віку, а серйозний злам психіки.

Навіть після лікарень ситуація не покращилась. Кадри 2023 року, де акторка блукає вулицями Лос-Анджелеса без одягу, просто розбили серця фанатам.

Брітні Спірс

Історія цієї зірки — це вже класика того, як кіноіндустрія впливає на долю людей. Всі пам’ятають той фатальний 2007-й, машинку для гоління в руках поп-принцеси та розбите скло авто парасолькою. Біполярний розлад і тиск з боку родини призвели до того, що доросла жінка на 13 років фактично стала заручницею власного батька.

Зараз вона вільна, але чи щаслива? Її соцмережі — це окремий вид дивного контенту з нескінченними танцями та напівголими фото. Багато хто каже, що це "наслідки травми", інші просто знизують плечима. Але одне зрозуміло точно, що колишню Брітні ми вже навряд побачимо.

Езра Міллер

Езра — приклад того, як можна власноруч зруйнувати статус "золотого хлопчика" Голлівуду. Маючи контракти з DC та роль у "Фантастичних тваринах", він мав би бути на вершині. Натомість актор обрав шлях дебошів, викрадень та дивних сектантських історій. Гаваї, судові позови, агресивна поведінка — зараз продюсери десять разів подумають, перш ніж кликати його в новий проєкт. Шкода, бо талант там справді був величезний.

Періс Гілтон

На фоні цих трагедій Періс Гілтон виглядає як людина, що збудувала навколо себе персональний броньований купол. У 2000-х її вважали просто "пустушкою" з собачкою в сумці, але вона виявилася хитрішою за всіх. Поки інші втрачали розум, Періс будувала імперію.

Сьогодні, у 2026-му, вона вже не та скандальна тусовщиця. Тепер це мама двох дітей, бізнесвумен і щаслива дружина. Звісно, вона досі обожнює рожевий колір, стрази та стиль Y2K, але це вже не спосіб втекти від реальності, а успішно проданий бренд. Можливо, вона єдина, хто зрозумів: щоб вижити в шоу-бізнесі, треба самій встановлювати правила гри.

