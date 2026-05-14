Главная Кино Время неумолимо: как сейчас выглядят звезды кино начала 2000-х

Дата публикации 14 мая 2026 12:15
Звезды кино 2000-х тогда и сейчас: как изменилась их внешность
Бритни Спирс. Фото: Instagram/britneyspears

Мы привыкли видеть звезд на обложках глянца, где они выглядят идеально. Но за блеском софитов часто скрываются драмы, которые не увидишь в кино. Для некоторых сумашедшый успех в начале 2000-х стал не билетом в счастливую жизнь, а началом конца.

Новини.LIVE расскажет о четырех историях о том, как трудно оставаться собой, когда на тебя смотрит весь мир.

Аманда Байнс

Она была настоящей "соседской девушкой", которую обожали все подростки. Ее роли в фильмах "Она — мужчина" или "Чего хочет девушка" обещали ей карьеру уровня Эммы Стоун. Но реальность оказалась более жестокой. Где-то с 2010 года Аманда начала исчезать с радаров режиссеров, зато регулярно появляясь в полицейских отчетах. Алкоголь, странные поджоги, проблемы с законом — это был не просто кризис среднего возраста, а серьезный слом психики.

Даже после больниц ситуация не улучшилась. Кадры 2023 года, где актриса блуждает по улицам Лос-Анджелеса без одежды, просто разбили сердца фанатам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бритни Спирс

История этой звезды — это уже классика того, как киноиндустрия влияет на судьбу людей. Все помнят тот роковой 2007-й, машинку для бритья в руках поп-принцессы и разбитое стекло авто зонтиком. Биполярное расстройство и давление со стороны семьи привели к тому, что взрослая женщина на 13 лет фактически стала заложницей собственного отца.

Сейчас она свободна, но счастлива ли? Ее соцсети — это отдельный вид странного контента с бесконечными танцами и полуголыми фото. Многие говорят, что это "последствия травмы", другие просто пожимают плечами. Но одно понятно точно, что прежнюю Бритни мы уже вряд ли увидим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эзра Миллер

Эзра — пример того, как можно собственноручно разрушить статус "золотого мальчика" Голливуда. Имея контракты с DC и роль в "Фантастических животных", он должен был бы быть на вершине. Вместо этого актер выбрал путь дебошей, похищений и странных сектантских историй. Гавайи, судебные иски, агрессивное поведение — сейчас продюсеры десять раз подумают, прежде чем звать его в новый проект. Жаль, потому что талант там действительно был огромный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пэрис Хилтон

На фоне этих трагедий Пэрис Хилтон выглядит как человек, выстроивший вокруг себя персональный бронированный купол. В 2000-х ее считали просто "пустышкой" с собачкой в сумке, но она оказалась хитрее всех. Пока другие теряли рассудок, Пэрис строила империю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня, в 2026-м, она уже не та скандальная тусовщица. Теперь это мама двоих детей, бизнесвумен и счастливая жена. Конечно, она до сих пор обожает розовый цвет, стразы и стиль Y2K, но это уже не способ убежать от реальности, а успешно проданный бренд. Возможно, она единственная, кто понял: чтобы выжить в шоу-бизнесе, надо самой устанавливать правила игры.

знаменитости актеры фильмы 2000-х
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
