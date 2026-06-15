Який новий фільм із Бредом Піттом не можна пропустити у 2026 році

Бред Пітт. Кадр з відео

Представлено офіційний український трейлер нового пригодницького трилера "Серце звіра" (Heart Of The Beast). Головну роль у стрічці виконав Бред Пітт, зірка таких хітів, як "Бійцівський клуб", "Швидкісний потяг" та "F1: Фільм".

Новини.LIVE розповість про новинку з ним детальніше.

Який фільм з Бредом Піттом вийде у 2026

Кіно розповість історію Джеймса Белмонта — колишнього спецпризначенця, який пережив авіакатастрофу. Чоловік опиняється сам на сам із дикою та суворою природою Аляски. Єдиний, на кого він може розраховувати в цій глушині — його відданий пес Одін. Разом їм доведеться щодня боротися за виживання в екстремальних умовах, де немає жодного натяку на цивілізацію.

За режисерським штурвалом проєкту — Девід Ейр, який до цього зняв "Патруль", "Бджоляра" та першу частину "Загону самогубців". До речі, Ейр і Пітт уже співпрацювали на знімальному майданчику, коли у 2014 році створювали воєнну драму "Лють".

Окрім Пітта, у фільмі з'являться Джонатан Сіммонс (оскароносний актор з "Одержимості") та Анна Ламб, яку глядачі могли бачити в останньому сезоні "Справжнього детективу". Окрему увагу привертає чотирилапий актор — собака на ім'я Убер, який і зіграв екранного компаньйона головного героя.

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В Україні прокатом стрічки займається компанія B&H Film Distribution. На великих екранах кінотеатрів "Серце звіра" стартує вже цієї осені — 24 вересня 2026 року.

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