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Головна Кіно Новий фільм 2026 року з Бредом Піттом в головній ролі

Новий фільм 2026 року з Бредом Піттом в головній ролі

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 10:43
Який новий фільм із Бредом Піттом не можна пропустити у 2026 році
Бред Пітт. Кадр з відео

Представлено офіційний український трейлер нового пригодницького трилера "Серце звіра" (Heart Of The Beast). Головну роль у стрічці виконав Бред Пітт, зірка таких хітів, як "Бійцівський клуб", "Швидкісний потяг" та "F1: Фільм".

Новини.LIVE розповість про новинку з ним детальніше.

Який фільм з Бредом Піттом вийде у 2026 

Кіно розповість історію Джеймса Белмонта — колишнього спецпризначенця, який пережив авіакатастрофу. Чоловік опиняється сам на сам із дикою та суворою природою Аляски. Єдиний, на кого він може розраховувати в цій глушині — його відданий пес Одін. Разом їм доведеться щодня боротися за виживання в екстремальних умовах, де немає жодного натяку на цивілізацію.

За режисерським штурвалом проєкту — Девід Ейр, який до цього зняв "Патруль", "Бджоляра" та першу частину "Загону самогубців". До речі, Ейр і Пітт уже співпрацювали на знімальному майданчику, коли у 2014 році створювали воєнну драму "Лють".

Окрім Пітта, у фільмі з'являться Джонатан Сіммонс (оскароносний актор з "Одержимості") та Анна Ламб, яку глядачі могли бачити в останньому сезоні "Справжнього детективу". Окрему увагу привертає чотирилапий актор — собака на ім'я Убер, який і зіграв екранного компаньйона головного героя.

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В Україні прокатом стрічки займається компанія B&H Film Distribution. На великих екранах кінотеатрів "Серце звіра" стартує вже цієї осені — 24 вересня 2026 року.

Раніше ми писали про те, який фільм з Олексадром Усиком ви могли не бачити. В ньому він заграв відомого боксера, тож довго в роль вживатися не довелося.

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2026 рік новий фільм фільми з Бредом Піттом
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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