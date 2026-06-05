"Кузьма: Страшно веселий": новий документальний фільм про легенду

Молодий Кузьма. Кадр з відео

Українці зможуть по-новому подивитися на життя легендарного Кузьми Скрябіна. Напередодні дня народження музиканта, який цьогоріч міг би святкувати свої 58 років, у кінотеатрах покажуть документальний фільм "Кузьма: Страшно веселий".

Новини.LIVE поділиться деталями з цього приводу.

Коли чекати документальний фільм про Кузьму

Прем’єра запланована на 13 серпня. До слова, символічно, що фільм побачать не тільки в Україні, а ще у двох десятках країн світу. Творці стрічки — команда Knife! Films, відома своїми гучними роботами про Назарія Яремчука та "Океан Ельзи".

Режисер Артем Григорян разом із продюсером Максимом Сердюком взялися за грандіозну справу: вони перебрали понад 400 годин особистих відео Кузьми, аудіо та понад 22 тисячі фотографій. Автори хочуть показати Андрія як звичайну живу людину, якою він був насправді: зі своїми сумнівами, шаленою енергією та самоіронією, про які знали лише найближчі.

Це буде історія про шлях звичайного хлопця з Новояворівська до справжньої ікони, чиї пісні знають майже всі. У синопсисі до фільму дуже влучно зауважили, що Андрія любили мільйони, але по-справжньому знали — одиниці. Схоже, цей проєкт має шанси виправити таку несправедливість.

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Ми звикли бачити Кузьму веселим ведучим, автором гострих жартів чи лідером гурту "Скрябін", який він створив ще у далекому 1989-му. Він був людиною-оркестром: писав книжки, знімався в кіно, не боявся говорити правду. Його життя обірвалося занадто рано — у лютому 2015-го, в аварії, яка досі болить багатьом.

Приємно, що пам'ять про нього живе не лише у наших серцях, а й продовжує оформлюватися у якісні мистецькі проєкти. Так, минулого року вже була екранізація його відомої повісті "Я, Побєда і Берлін", а тепер ми маємо змогу побачити реального, справжнього Андрія Кузьменка через призму рідкісних архівних кадрів.

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