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Главная Кино Фильм "Кузьма: Страшно веселый": история, которую ждут фанаты

Фильм "Кузьма: Страшно веселый": история, которую ждут фанаты

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 13:46
"Кузьма: Страшно веселый": новый документальный фильм о легенде
Молодой Кузьма. Кадр из видео

Украинцы смогут по-новому посмотреть на жизнь легендарного Кузьмы Скрябина. Накануне дня рождения музыканта, который в этом году мог бы праздновать свои 58 лет, в кинотеатрах покажут документальный фильм "Кузьма: Страшно веселый".

Новини.LIVE поделится деталями по этому поводу.

Когда ждать документальный фильм о Кузьме

Премьера запланирована на 13 августа. К слову, символично, что фильм увидят не только в Украине, а еще в двух десятках стран мира. Создатели ленты — команда Knife! Films, известная своими громкими работами о Назарии Яремчуке и "Океане Эльзы".

Режиссер Артем Григорян вместе с продюсером Максимом Сердюком взялись за грандиозное дело: они перебрали более 400 часов личных видео Кузьмы, аудио и более 22 тысяч фотографий. Авторы хотят показать Андрея как живого человека, каким он был на самом деле: со своими сомнениями, бешеной энергией и самоиронией, о которых знали только самые близкие.

Это будет история о пути обычного парня из Новояворовска к настоящей иконе, чьи песни знают почти все. В синопсисе к фильму очень метко заметили, что Андрея любили миллионы, но по-настоящему знали — единицы. Похоже, этот проект имеет шансы исправить такую несправедливость.

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Мы привыкли видеть Кузьму веселым ведущим, автором острых шуток или лидером группы "Скрябин", которую он создал еще в далеком 1989-м. Он был человеком-оркестром: писал книги, снимался в кино, не боялся говорить правду. Его жизнь оборвалась слишком рано — в феврале 2015-го, в аварии, которая до сих пор болит многим.

Приятно, что память о нем живет не только в наших сердцах, но и продолжает оформляться в качественные художественные проекты. Так, в прошлом году уже была экранизация его известной повести "Я, Побєда и Берлін", а теперь мы можем увидеть реального, настоящего Андрея Кузьменко через призму редких архивных кадров.

Ранее мы писали о новых фильмах, которые были созданы по мотивам известных книг. Эти экранизации действительно достойны внимания.

Также мы сообщали, какой мультфильм должен выйти в кино. История "Рик и Морти" в разработке.

Андрей Кузьменко документальный фильм новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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