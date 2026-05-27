Полнометражный мультфильм "Рик и Морти" уже в разработке: что известно

Компания Warner Bros. готовит настоящий подарок для фанатов "Рика и Морти" — история о сумасшедшем профессоре и его испуганном внуке наконец-то переберется на большие экраны. Проект полнометражного мультфильма уже запустили в работу, хотя все пока что на совсем ранних этапах, поэтому о деталях сюжета авторы молчат.

Что известно о полнометражном мультфильме "Рик и Морти"

Снимать полный метр доверили "своему" — режиссерское кресло должен занять Джейкоб Хейр. Он работает над сериалом еще с 2019 года и сейчас контролирует весь производственный процесс как режиссер-супервайзер. Соавтор шоу Дэн Хармон во время недавнего общения с CinemaBlend подтвердил эту новость и отметил, что команда даже не думала искать кого-то чужого со стороны, ведь Хейр прекрасно понимает вселенную мультсериала.

Еще пару лет назад Хармон намекал, что ведет переговоры с боссами студии и делился своим видением будущего кино. По его словам, не стоит ждать каких-то резких изломов канона или серьезной драмы. План гораздо проще и драйвовее: взять классическое, фирменное приключение Рика и Морти, докинуть солидный бюджет и развернуть это все в эпическое 90-минутное зрелище.

Эти новости появились как раз на фоне запуска девятого сезона сериала. В целом проект чувствует себя максимально уверенно — его официально продлили вплоть до 12-го сезона, и он до сих пор держит планку самой популярной комедии на американском кабельном телевидении. Более того, вселенная разрастается, и вскоре Adult Swim выпустит отдельный спин-офф о Президенте Кертисе.

Напомним, что бренд успешно развивается несмотря на серьезную встряску, которая произошла в начале 2023 года. Тогда канал разорвал контракт с создателем шоу Джастином Ройландом из-за скандала с судебными обвинениями. Впоследствии все претензии с него сняли, но к озвучке главных героев он так и не вернулся — персонажам быстро подобрали новые голоса, и на популярность шоу это не повлияло. Сейчас "Рик и Морти", который стартовал еще в 2013-м и уже имеет две премии "Эмми", готов покорить новую для себя вершину — кинотеатры.

