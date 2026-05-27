Повнометражний мультфільм "Рік і Морті" уже в розробці: що відомо

Фрагмент з серіалу "Рік і Морті". Кадр з відео

Компанія Warner Bros. готує справжній подарунок для фанатів "Ріка і Морті" — історія про божевільного професора та його сполоханого онука нарешті перебереться на великі екрани. Проєкт повнометражного мультфільму вже запустили в роботу, хоча все поки що на зовсім ранніх етапах, тому про деталі сюжету автори мовчать.

Розповідають Новини.LIVE з посиланням на The Hollywood Reporter.

Що відомо про повнометражний мультфільм "Рік і Морті"

Знімати повний метр довірили "своєму" — режисерське крісло має посісти Джейкоб Хейр. Він працює над серіалом ще з 2019 року і зараз контролює весь виробничий процес як режисер-супервайзер. Співавтор шоу Ден Хармон під час нещодавнього спілкування з CinemaBlend підтвердив цю новину і зазначив, що команда навіть не думала шукати когось чужого зі сторони, адже Хейр чудово розуміє всесвіт мультсеріалу.

Ще пару років тому Хармон натякав, що веде переговори з босами студії та ділився своїм баченням майбутнього кіно. За його словами, не варто чекати якихось різких зламів канону чи серйозної драми. План набагато простіший і драйвовіший: взяти класичну, фірмову пригоду Ріка і Морті, докинути солідний бюджет і розгорнути це все в епічне 90-хвилинне видовище.

Ці новини з'явилися якраз на тлі запуску дев'ятого сезону серіалу. Загалом проєкт почувається максимально впевнено — його офіційно продовжили аж до 12-го сезону, і він досі тримає планку найпопулярнішої комедії на американському кабельному телебаченні. Ба більше, всесвіт розростається, і невдовзі Adult Swim випустить окремий спін-офф про Президента Кертіса.

Нагадаємо, що бренд успішно розвивається попри серйозний струс, який стався на початку 2023 року. Тоді канал розірвав контракт із творцем шоу Джастіном Ройландом через скандал із судовими звинуваченнями. Згодом усі претензії з нього зняли, але до озвучки головних героїв він так і не повернувся — персонажам швидко підібрали нові голоси, і на популярність шоу це не вплинуло. Зараз "Рік і Морті", який стартував ще у 2013-му та вже має дві премії "Еммі", готовий підкорити нову для себе вершину — кінотеатри.

