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Главная Кино Главная мотивационная новинка 2026 года: фильм "Агенты на миллион"

Главная мотивационная новинка 2026 года: фильм "Агенты на миллион"

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 10:03
Фильм "Агенты на миллион" 2026 года: невероятная история о пути из бедности в НБА
Фрагменты из фильма "Агенты на миллион". Коллаж: Новини.LIVE

Истории об успехе обычно начинаются с красивой картинки. В фильме "Агенты на миллион" все наоборот. Один из будущих героев большого баскетбольного мира работает в видеопрокате, другой моет пол в аэропорту. Но именно с этого начинается реальная история, которая впоследствии приведет их в НБА.

Новини.LIVE расскажет подробнее о сюжете этого фильма.

Почему стоит посмотреть фильм "Агенты на миллион"

Трудно поверить, но будущие звездные агенты НБА когда-то жили совсем другой жизнью. Один часами стоял за стойкой видеопроката, второй работал уборщиком в аэропорту Орли. У них не было ни влиятельных знакомых, ни серьезных денег, ни особых шансов выделиться среди тысяч таких же парней. Да и английский, который впоследствии стал для них рабочим языком, давался далеко не безупречно. Впрочем, ребята упорно цеплялись за свою идею. Даже когда она выглядела откровенно фантастической.

Фильм показывает не готовую историю успеха, а весь тот хаос, который обычно остается за кадром. Неудачные попытки, странные решения, постоянная нехватка денег, моменты, когда хочется все бросить и вернуться к привычной жизни. Именно поэтому за героями интересно наблюдать — они не похожи на людей, которым все досталось легко.

Особый шарм придают отношения между друзьями. Они спорят, ошибаются, порой раздражают друг друга, но продолжают идти бок о бок.

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Больше всего поражает то, что это не сценарная выдумка. Двое парней, которых никто не воспринимал всерьез, сумели пробиться в мир профессионального баскетбола и впоследствии работать с игроками, чьи имена знают миллионы фанатов по всему миру.

"Агенты на миллион" легко смотрится, часто вызывает улыбку и при этом не пытается поучать зрителя. Это просто история о людях, которые очень долго стучали в закрытые двери и однажды все-таки вошли внутрь.

Ранее мы писали о фильмах в криминальном жанре, которые однозначно стоит посмотреть. Речь пойдет о рейтинговых новинках среди триллеров.

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комедия 2026 год новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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