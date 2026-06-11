5 новых криминальных триллеров 2026 года с высокими рейтингами

Фрагмент из фильма "Срыв". Кадр из видео

Современный зритель стал слишком требовательным, и удивить его обычным детективным сюжетом уже почти невозможно. Именно поэтому в новых фильмах режиссеры делают акцент не только на факте преступления, но и на сложных психологических ролях главных героев.

Новини.LIVE сделали обзор на 5 популярных криминальных триллеров, которые стоит посмотреть.

"Нормал"

В глухом городке Нормал гибнет шериф. Его смерть выглядит странно — говорят, виноват лось. На смену приходит новый шериф по имени Улисс, которого играет Боб Оденкерк. Местный банк грабят. В дело вмешивается японская якудза, а мэр города оказывается коррупционером. Чтобы выжить, шерифу приходится объединиться с двумя грабителями.

"Путь к преступлению"

История разворачивается в солнечном Лос-Анджелесе. Главный герой — хитрый грабитель. Он обчищает заведения вдоль известной трассы 101 и легко ускользает от полиции. Парень планирует последнее, самое крупное дело и хочет завязать.

Все меняется, когда он встречает женщину, которая работает в страховой компании. Она тоже разочарована в жизни и готова к авантюрам. Тем временем опытный детектив уже почти догнал их. Финал здесь точно будет неожиданным.

Читайте также:

"Соперники Амзии Кинга"

Действие происходит в глуши Оклахомы. Амзия Кинг — харизматичный мужик. Он играет блюграсс, руководит местной группой и делает лучший в городе мед. Внезапно к нему возвращается приемная дочь, с которой они долго не общались. Амзия хочет наладить отношения и построить совместный бизнес. Но медовый рынок оказывается жестоким криминальным миром. Конкуренты готовы уничтожить все, что у него есть.

"Ограбление: План Лондон"

В самом центре Лондона находят старую бомбу времен Второй мировой войны. Начинается паника, людей срочно эвакуируют, а улицы пустеют.

Пока спасатели пытаются обезвредить взрывчатку, банда дерзких преступников решает этим воспользоваться. Они планируют самое громкое ограбление века в абсолютно пустом городе. Это очень динамичный триллер, где каждая секунда на счету.

"Срыв"

В Майами убивают капитана полиции Джеки Велез. Под подозрение попадают ее же коллеги — элитный отдел по борьбе с наркотиками. Временный босс, лейтенант Дюмарс, получает анонимную наводку и ведет команду на обыск дома. Чтобы проверить своих, он говорит каждому копу разную сумму, которую они должны там найти. В результате на чердаке они находят 20 миллионов долларов наличными. Лейтенант нарушает все правила: забирает у всех телефоны и приказывает считать деньги. Тем временем дом окружает картель, а полицейские внутри начинают конфликтовать между собой.

Ранее мы писали о том, что вышла интересная новинка с Дженнифер Лопес. Она появилась в романтической комедии на Netflix.

Также Новини.LIVE сообщали, какие новые фильмы с участием Джеки Чана вышли за последние годы. Легенда боевиков не собирается отдыхать.