5 нових кримінальних трилерів 2026 року з високими рейтингами

Фрагмент з фільму "Зрив". Кадр з відео

Сучасний глядач став надто вимогливим, і здивувати його звичайним детективним сюжетом уже майже неможливо. Саме тому в нових фільмах режисери роблять фокус не тільки на факті злочина, а й на складних психологічних ролях головних героїв.

Новини.LIVE зробили огляд на 5 високорейтингових кримінальних трилерів, які можна подивитися.

"Нормал"

У глухому містечку Нормал гине шериф. Його смерть має дивний вигляд — кажуть, винен лось. На заміну приходить новий шериф, на ім'я Улісс, якого грає Боб Оденкерк. Місцевий банк грабують. У справу втручається японська якудза, а мер міста виявляється корупціонером. Щоб вижити, шерифу доводиться об'єднатися з двома грабіжниками.

"Шлях до злочину"

Історія розгортається в сонячному Лос-Анджелесі. Головний герой — хитрий грабіжник. Він чистить заклади вздовж відомої траси 101 і легко тікає від поліції. Хлопець планує останню, найбільшу справу і хоче зав'язати.

Усе змінюється, коли він зустрічає жінку, яка працює в страховій компанії. Вона теж розчарована в житті й готова до авантюр. Тим часом досвідчений детектив уже майже наздогнав їх. Фінал тут точно буде неочікуваним.

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"Суперники Амзії Кінґа"

Дія відбувається в глушині Оклахоми. Амзія Кінґ — харизматичний мужик. Він грає блюграсс, керує місцевою групою і робить найкращий у місті мед. Раптово до нього повертається прийомна донька, з якою вони довго не спілкувалися. Амзія хоче налагодити стосунки та побудувати спільний бізнес. Але медовий ринок виявляється жорстоким кримінальним світом. Конкуренти готові знищити все, що він має.

"Пограбування: План Лондон"

У самому центрі Лондона знаходять стару бомбу часів Другої світової війни. Починається паніка, людей терміново евакуюють, а вулиці порожніють.

Поки рятувальники намагаються знешкодити вибухівку, банда зухвалих злочинців вирішує цим скористатися. Вони планують найгучніше пограбування століття в абсолютно порожньому місті. Це дуже динамічний трилер, де кожна секунда на рахунку.

"Зрив"

У Маямі вбивають капітана поліції Джекі Велез. Під підозру потрапляють її ж колеги — елітний відділ по боротьбі з наркотиками. Тимчасовий бос, лейтенант Дюмарс, отримує анонімну наводку і веде команду на обшук будинку. Щоб перевірити своїх, він каже кожному копу різну суму, яку вони мають там знайти. В результаті на горищі вони знаходять 20 мільйонів доларів готівкою. Лейтенант порушує всі правила: забирає у всіх телефони і наказує рахувати гроші. Тим часом будинок оточує картель, а поліцейські в середині починають конфліктувати між собою.

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