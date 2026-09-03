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Главная Кино Том Круз и Энн Хэтэуэй сыграют в "Днях грома 2": когда состоится премьера

Том Круз и Энн Хэтэуэй сыграют в "Днях грома 2": когда состоится премьера

Ua ru
3 сентября 2026 12:52
"Дни грома 2" с Томом Крузом и Энн Хэтэуэй: что известно о грядущем фильме
Том Круз и Энн Хэтэуэй. Фото: Instagram/tomcruise

Известный американский актер Том Круз вновь сядет за руль гоночного автомобиля и вернется к роли Коула Трикла. Вместе с ним в "Днях грома 2" появится Энн Хэтэуэй, а дата премьеры сиквела уже известна. Отметим, что первая часть вышла в 1990 году и стала одной из самых заметных гоночных картин своего времени.

Новини.LIVE со ссылкой на Empire расскажут подробнее о планируемом фильме.

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Том Круз снова станет Коулом Триклом

Спустя почти четыре десятилетия после выхода "Дней грома" Том Круз возвращается к одной из своих ранних ролей. Актер вновь сыграет Коула Трикла — гонщика NASCAR, который в оригинальном фильме Тони Скотта пытается пробиться в большой спорт и доказать, что может соперничать с сильнейшими соперниками.

Сиквел уже получил ориентировочную дату премьеры. "Дни грома 2" планируют выпустить в кинотеатрах летом 2028 года. Ленту также будут снимать для показа в формате IMAX. Для фильма об автогонках выбор формата вполне оправдан: здесь важны не только сами заезды, но и ощущение скорости, рев двигателей и масштаб трассы.

Круз не ограничится актерской работой. Он также станет одним из продюсеров фильма вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером. Брукхаймер, кстати, продюсировал и первые "Дни грома", так что новая лента будет иметь прямую связь с оригиналом.

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Кого в фильме сыграет Энн Хэтэуэй

Компанию Крузу на экране составит Энн Хэтэуэй. Актриса получила роль ведущего инженера гоночной команды. То есть ее героиня будет непосредственно вовлечена в работу команды, а не просто окажется рядом с главным персонажем.

Для Хэтэуэй это довольно необычный проект. В ее фильмографии хватает драм, комедий и крупных фантастических картин, а теперь актрисе предстоит окунуться в мир NASCAR и гонок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что именно произойдет с героями на этот раз, пока держится в секрете. Неизвестно и то, каким будет Коул Трикл после событий первой части и вернутся ли другие персонажи оригинального фильма.

Кто снимает "Дни грома 2"

Режиссером сиквела стал Джонатан Левин, известный по фильмам "Тепло наших тел" и "Длинный выстрел". Сценарий написал Уилл Стейплз, ранее работавший над боевиком "Без сожалений". Пока создатели не спешат раскрывать детали сюжета. И это, пожалуй, неплохо: после стольких лет возвращение Коула Трикла само по себе дает достаточно поводов для разговоров.

Таким образом, Круз снова окажется за рулем, но уже в совершенно другой киноэпопее. Смогут ли "Дни грома 2" передать ту самую энергию, за которую зрители помнят оригинал, станет ясно после премьеры летом 2028 года.

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кино Том Круз актеры новый фильм Энн Хэтэуэй
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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