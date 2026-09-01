"Первые ласточки" возвращаются: начались съемки третьего сезона сериала

Главные герои сериала "Первые ласточки". Фото: Instagram/novy_channel

Популярный украинский сериал "Первые ласточки" вернется с новым сезоном. Платформа "Киевстар ТВ" совместно с "Новым каналом" уже приступила к работе над третьей частью проекта, которая станет прямым продолжением первого сезона, вышедшего в 2019 году. На этот раз зрители вновь встретятся с Катей, Федей, Ником, Деном и Лерой.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Нового канала расскажет подробнее о том, что приготовили для зрителей.

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С момента премьеры первого сезона прошло почти восемь лет. Герои давно оставили школьные годы позади, но пережитое до сих пор влияет на их жизнь. Их новая встреча станет началом новой истории. Прошлое вновь даст о себе знать, а героям придется столкнуться с проблемами взрослой жизни, которых они точно не ожидали в школе.

Каким будет новый сезон сериала "Первые ласточки"

Шоураннер "Первых ласточек. Новой реальности" Евгений Туник объяснил, почему решил вернуться именно к героям первого сезона. По его словам, ему было интересно показать, какими они стали спустя годы и как на них повлияли события, произошедшие за это время.

Новый сезон перенесет историю в украинские реалии 2026 года. Авторы также планируют показать, как на жизнь людей влияют искусственный интеллект и современные технологии. Туник отметил, что в первом сезоне персонажи были школьниками и жили в совершенно другой Украине. Теперь они повзрослели, а вместе с ними изменилась и окружающая среда.

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Кто сыграет в третьем сезоне

К своим знакомым ролям вернутся Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Самчик, Таисия Щурук, Виктория Литвиненко и другие актеры из первой части.

Для Девизорова возвращение в проект стало особенным. Он отметил, что "Первые ласточки" в свое время рассказывали о взрослении целого поколения. Теперь актеру интересно снова сыграть своего героя, но уже после большого перерыва.

Третий сезон "Первых ласточек" планируют показать в феврале 2027 года.

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