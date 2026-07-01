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Главная Кино 2 лучших новых сериала 2026 года, которые можно посмотреть за одну ночь

2 лучших новых сериала 2026 года, которые можно посмотреть за одну ночь

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 10:17
Новые сериалы с высокими рейтингами для вечернего просмотра: 2 увлекательные истории
Фрагменты из сериала "Я тебя найду". Коллаж: Новини.LIVE

Сериалы порой настолько увлекают, что на их просмотр незаметно уходит вся ночь. Именно такими новинками в последнее время активно делятся зрители. Если вы любите напряжение, загадки и истории, в которых до самого конца непонятно, чем все закончится, обратите внимание на эти два проекта.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Мыс страха"

Главный герой — Макс Кейди, опасный преступник, который выходит на свободу после многих лет за решеткой. Все это время он не забывал о людях, которых считает виновными в своем заключении. Прежде всего его интересует супружеская пара Боуденов — адвокаты Анна и Том.

Для них жизнь протекала вполне привычно: семья, работа, повседневные заботы. Но вдруг на горизонте появляется Кейди, который не спешит действовать открыто. Вместо этого он начинает методично вмешиваться в жизнь своих жертв, постепенно превращая их существование в настоящий кошмар.

IMDb: 7,2/10

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"Я тебя найду"

Главный герой этой истории — Дэвид Берроуз, бывший профессор права, отбывающий пожизненный срок. Суд признал его виновным в убийстве собственного сына, однако сам Дэвид всегда настаивал на своей невиновности.

Его жизнь давно стала однообразной, пока однажды он не узнает нечто невероятное. Появляются свидетельства, которые могут означать, что его сын до сих пор жив. Для Дэвида это шанс не только найти ребенка, но и доказать свою невиновность. Он решается на отчаянный шаг и сбегает из тюрьмы. Впереди его ждут поиски ответов, опасные встречи и постоянная бегство от правоохранителей. Ему помогает Рэйчел Миллс — сестра бывшей жены, которая не верит в его вину.

История быстро набирает обороты, а каждая новая деталь только добавляет вопросов. Именно поэтому оторваться от просмотра этого сериала практически невозможно.

IMDb: 7,2/10

Ранее мы писали о том, чем особенен сериал "8 свидетелей". В этом детективе акцент делается на психологии.

Также Новини.LIVE сообщали, какие детективные мини-сериалы вы могли пропустить, но большинство из них рекомендуется к просмотру. О "Убийствах в Оре" и "Под солончаком" вы, возможно, не слышали, но эти истории действительно держат в напряжении до самого конца.

подборка сериалов новый сериал сериалы с высоким рейтингом
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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