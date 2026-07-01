Нові серіали з високими рейтингами для перегляду за вечір: 2 захопливі історії

Фрагменти з серіалу "Я тебе відшукаю". Колаж: Новини.LIVE

Серіали часом затягують настільки, що непомітно минає вся ніч за їх переглядом. Саме такими новинками останнім часом активно діляться глядачі. Якщо любите напругу, загадки та історії, де до останнього не зрозуміло, чим усе закінчиться, зверніть увагу на ці два проєкти.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Мис страху"

Головний герой — Макс Кейді, небезпечний злочинець, який виходить на свободу після багатьох років за ґратами. Увесь цей час він не забував про людей, яких вважає винними у своєму ув'язненні. Насамперед його цікавить подружжя Боуденів — адвокати Анна і Том.

Для них життя складалося цілком звично: родина, робота, щоденні турботи. Але раптом на горизонті з'являється Кейді, який не поспішає діяти відкрито. Натомість починає методично втручатися в життя своїх жертв, поступово перетворюючи їхнє існування на справжній кошмар.

IMDb: 7.2/10

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"Я тебе відшукаю"

Головний герой цієї історії — Девід Берроуз, колишній професор права, який відбуває довічний термін. Суд визнав його винним у вбивстві власного сина, однак сам Девід завжди наполягав на своїй невинуватості.

Його життя давно стало одноманітним, поки одного дня він не дізнається дещо неймовірне. З'являються свідчення, які можуть означати, що його син досі живий. Для Девіда це шанс не лише знайти дитину, а й довести свою невинність. Він вирішується на відчайдушний крок і тікає з в'язниці. Попереду на нього чекають пошуки відповідей, небезпечні зустрічі та постійна втеча від правоохоронців. Допомагає йому Рейчел Міллс — сестра колишньої дружини, яка не вірить у його провину.

Історія швидко набирає обертів, а кожна нова деталь лише додає запитань. Саме тому відірватися від перегляду цього серіалу практично неможливо.

IMDb: 7.2/10

Раніше ми писали про те, чим особливий серіал "8 свідків". В цьому детективі робиться акцент на психології.

Також Новини.LIVE повідомляли, які детективні мінісеріали ви могли пропустити, але більшість їх радить до перегляду. Про "Вбивства в Оре" та "Під солончаком" могли не чути, але ці історії дійсно тримають в напрузі до останнього.