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Головна Кіно 2 детективних мінісеріали, про які знають далеко не всі

2 детективних мінісеріали, про які знають далеко не всі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 14:42
2 кращих детективних мінісерали для перегляду за вихідні
Фрагменти з серіалу "Вбивства в Оре". Колаж: Новини.LIVE

Іноді зовсім не хочеться починати серіал на кілька сезонів. В той самий час є бажання подивитися щось напружене, цікаве й завершене. Саме тоді в нагоді стають мінісеріали, що останніми роками стали такими популярними. У них немає зайвих сюжетних ліній, а кожна серія працює на головну інтригу.

Новини.LIVE вкаже на цікаві історії з розслідуваннями, загадками та несподіваними поворотами.

"Під солончаком"

Події розгортаються у невеликому містечку, де стається жорстокий злочин. Для місцевих це безпрецедентна подія адже всі звикли вважати своє місто тихим і безпечним. Розслідуванням доводиться зайнятися колишній детективці, яка давно залишила службу та працює вчителькою. Обставини змушують її повернутися до справи й об'єднатися з напарником, з яким вони багато років не підтримували зв'язок.

Ситуацію ускладнює потужний шторм, що наближається до узбережжя. Часу стає дедалі менше, а разом із пошуком злочинця на поверхню виходять старі образи, приховані секрети та події, про які мешканці воліли мовчати. Серіал тримає напругу до самого фіналу й поступово відкриває справжню картину того, що сталося.

Кількість серій: 6

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"Вбивства в Оре"

Головна героїня Ханна Альландер переживає непростий період. Через внутрішнє розслідування в поліції вона змушена взяти паузу в роботі та вирушає на гірськолижний курорт, щоб відпочити від проблем.

Та спокій триває недовго. Після зникнення місцевої дівчини-підлітка Ханна знову опиняється в центрі розслідування. Вона починає допомагати місцевим правоохоронцям і поступово розуміє, що за зовні спокійним курортним містечком приховується набагато більше таємниць, ніж здається на перший погляд.

Серіал вдало поєднує атмосферу скандинавського детективу, напружений сюжет і героїв, за долею яких справді цікаво спостерігати. А головне — історія не розтягується на десятки серій і тримає інтерес до самого завершення.

Кількість серій: 5

Раніше ми писали про те, які серіали про геніальних адвокатів можна подивитися. Ці стрічки свого часу наробили галасу.

Також Новини.LIVE повідомляли про детективні серіали британського виробництва. Тут розслідування переплітаються з якісним гумором.

детективні серіали добірка серіалів цікаві мінісеріали
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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