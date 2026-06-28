2 кращих детективних мінісерали для перегляду за вихідні

Фрагменти з серіалу "Вбивства в Оре". Колаж: Новини.LIVE

Іноді зовсім не хочеться починати серіал на кілька сезонів. В той самий час є бажання подивитися щось напружене, цікаве й завершене. Саме тоді в нагоді стають мінісеріали, що останніми роками стали такими популярними. У них немає зайвих сюжетних ліній, а кожна серія працює на головну інтригу.

Новини.LIVE вкаже на цікаві історії з розслідуваннями, загадками та несподіваними поворотами.

"Під солончаком"

Події розгортаються у невеликому містечку, де стається жорстокий злочин. Для місцевих це безпрецедентна подія адже всі звикли вважати своє місто тихим і безпечним. Розслідуванням доводиться зайнятися колишній детективці, яка давно залишила службу та працює вчителькою. Обставини змушують її повернутися до справи й об'єднатися з напарником, з яким вони багато років не підтримували зв'язок.

Ситуацію ускладнює потужний шторм, що наближається до узбережжя. Часу стає дедалі менше, а разом із пошуком злочинця на поверхню виходять старі образи, приховані секрети та події, про які мешканці воліли мовчати. Серіал тримає напругу до самого фіналу й поступово відкриває справжню картину того, що сталося.

Кількість серій: 6

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Головна героїня Ханна Альландер переживає непростий період. Через внутрішнє розслідування в поліції вона змушена взяти паузу в роботі та вирушає на гірськолижний курорт, щоб відпочити від проблем.

Та спокій триває недовго. Після зникнення місцевої дівчини-підлітка Ханна знову опиняється в центрі розслідування. Вона починає допомагати місцевим правоохоронцям і поступово розуміє, що за зовні спокійним курортним містечком приховується набагато більше таємниць, ніж здається на перший погляд.

Серіал вдало поєднує атмосферу скандинавського детективу, напружений сюжет і героїв, за долею яких справді цікаво спостерігати. А головне — історія не розтягується на десятки серій і тримає інтерес до самого завершення.

Кількість серій: 5

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