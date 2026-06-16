2 атмосферні детективні мінісеріали з високими оцінками глядачів

Фрагмент з серіалу "Севедж Рівер". Кадр з відео

Не всі хороші детективи стають гучними хітами. Деякі проходять повз широку аудиторію, хоча здатні подарувати не менше емоцій, ніж найпопулярніші серіали цього жанру. Якщо хочеться історії, де до останнього не зрозуміло, кому можна довіряти, варто звернути увагу на ці дві роботи.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Резиденція" (The Residence, 2025)

Жанр: детектив, драма

IMDb: 8.0

Події розгортаються в Білому домі, де під час офіційного заходу стається вбивство. Для американської влади це не просто злочин, а справжня катастрофа, адже будь-яка деталь може миттєво потрапити в пресу.

Розслідування доручають Корделії Капп — приватній детективці з доволі незвичним підходом до роботи. Вона не схожа на класичних слідчих і часто діє так, що оточення лише дивується її методам. Поступово коло підозрюваних розширюється, а кожен новий факт лише заплутує справу ще більше. Серіал вдало поєднує напружений детектив із легкою іронією та харизматичними персонажами, за якими цікаво спостерігати від першої до останньої серії.

"Севедж Рівер" (Savage River, 2022)

Жанр: детектив, кримінал

IMDb: 6.6

Після восьми років у в'язниці Міка Андерсон повертається до рідного австралійського містечка. Колись вона опинилася за ґратами через трагічний випадок, який назавжди змінив її життя. Але повернення додому виявляється значно складнішим, ніж вона очікувала.

Читайте також:

Місцеві жителі не поспішають забувати минуле, а ситуація стає ще напруженішою після нового вбивства. Підозри майже одразу падають на Міку. Тепер їй доведеться не лише шукати справжнього злочинця, а й боротися з недовірою людей, які давно винесли свій вирок.

Це похмурий і атмосферний детектив, де інтрига тримається не лише на пошуках убивці, а й на непростих стосунках між героями та таємницях маленького містечка.

Раніше ми писали про те, чому рекомендуємо подивитися детективний серіал у "Густому лісі". Він доступний на платформі Netflix.

Також Новини.LIVE відібрали для вас кращі детективні серіали на Apple TV+. Мова про найпопулярніші новинки останніх років.